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1 Haftada 48 kaza 10 yaralı!

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14 Aralık -  20 Aralık 2020    tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC'de toplam (48) adet    trafik kazası meydana gelmiştir.
1 Haftada 48 kaza 10 yaralı!

14 Aralık    -        20 Aralık 2020    tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC'de toplam (48) adet    trafik kazası meydana gelmiştir. Bu kazalardan (10) yaralanmayla ve  (38) hasarla sonuçlanmıştır. Yaralanma ile neticelenen kazalarda (10) kişi yaralanmıştır.    Dönem içerisinde meydana gelen trafik kaza sebepleri; süratli araç kullanmak (14) , dikkatsiz sürüş yapmak (11), kavşakta durmamak (9), yakın takip (8) ve diğer etkenler (6)  yer almıştır.                   

Kazalarda toplam hasar miktarı 507.100 TL. Kazaların bölgelere göre dağılımı şöyledir :        

Lefkoşa     :        18                                                                                

Gazimağusa       : 11  

Girne         : 14                                                                                       

Güzelyurt  : 2                                                                                        

İskele         : 3                                                                                                                              

14 Aralık-20 Aralık 2020tarihleri arasında, polis tarafından ülke genelinde yapılan trafik                                                                           

kontrollerinde, toplam  8584 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 855 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilmiştir. Suçların dağılımı aşağıdakı gibidir;                                     

     Sürat ( 321 ) , Tehlikeli Sürüş ( 6 ), Dikkatsiz Sürüş ( 10 ), Seyrüsefer Ruhsatsız Araç Kullanmak ( 49 ), S/Ehliyetsiz Araç Kullanmak ( 8 ), Alkollü Araç Kullanmak ( 14 ), Seyir Halinde iken Cep Telofonu ile Konuşmak ( 167 ), Trafik Levha ve İşaretlerine Uymamak ( 109 ), Trafik Işıklarına Uymamak ( 3 ), Muayenesiz Araç Kullanmak ( 11 ), Sigortasız veya Kapsamı Dışında Araç Kullanmak ( 22 ), "A" Yol Kullanma İzinsiz Araç Kullanmak ( 6 ), "B" Özel İşletme İzinsiz Araç Kullanmak ( 7 ), Koruyucu Miğfer Başlıksız Motosikklet Kullanmak ( 2 ) ve 120 diğer trafik suçlarından rapor edilmiştir.                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                     

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