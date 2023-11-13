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1 haftada 5 yangın çıktı

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1 haftada 5 yangın çıktı
1 haftada 5 yangın çıktı

06 Kasım - 12 Kasım 2023 tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC’de toplam (5) adet yangın ve (21) adet hususi servis olayı meydana gelmiştir. Yangınlar sonucu maddi zarar olmamıştır.

Yukarda belirtilen tarih aralığında meydana gelen yangınların muhtemel sebepleri; temizlik maksadıyla yakılan ateşin kontrol dışına çıkması ve kaynak makinesinden atılan kıvılcımların kuru otları tutuşturması sonucu olarak yer almıştır.

 Hususi Servis Olayları ise; araçların motor bölümünde, binanın tavan arasında, ağaçların üzerinde ve duvar arasında sıkışan kedilerin, inşaat halindeki binanın çatısında mahsur kalan köpeklerin kurtarılması, yangına karşı tedbir alınması, asansörde mahsur kalan şahısların kurtarılması, yangın eğitimi verilmesi, İlçe İtfaiye Şubelerinin okullar tarafından ziyaret edilmesi ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı hastaneye sevkinin sağlanması olarak yer almıştır.

 

YANGINLARIN BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI

ADET

Lefkoşa

4

Güzelyurt

1

TOPLAM

5

YANGINLARIN MUHTEMEL SEBEPLERİ

ADET

Temizlik Maksatlı Yakılan Ateşin Kontrol Dışına Çıkması

4

Kaynak Makinesinden Atılan Kıvılcımlar Kuru Otları Tutuşturması

1

TOPLAM

5

YANGIN ÇEŞİTLERİ

ADET

Kuru Ot

4

Anız

1

TOPLAM

5

HUSUSİ SERVİS OLAYLARI’NIN BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI

ADET

Lefkoşa

10

Gazimağusa

4

Girne

3

İskele

2

Güzelyurt

1

Çağlayan

1

TOPLAM

21

HUSUSİ SERVİS OLAYLARI’NIN ÇEŞİTLERİ

ADET

Can Kurtarma

9

Özel Görev

5

Hayatını Kaybeden Şahısların Adli Soruşturma Amaçlı Hastaneye Sevkinin Sağlanması

4

Okul Ziyareti

1

Yangına Karşı Tedbir Alma

1

Yangın Eğitimi

1

TOPLAM

21

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