1 haftada 5 yangın çıktı

06 Kasım - 12 Kasım 2023 tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC’de toplam (5) adet yangın ve (21) adet hususi servis olayı meydana gelmiştir. Yangınlar sonucu maddi zarar olmamıştır.
Yukarda belirtilen tarih aralığında meydana gelen yangınların muhtemel sebepleri; temizlik maksadıyla yakılan ateşin kontrol dışına çıkması ve kaynak makinesinden atılan kıvılcımların kuru otları tutuşturması sonucu olarak yer almıştır.
Hususi Servis Olayları ise; araçların motor bölümünde, binanın tavan arasında, ağaçların üzerinde ve duvar arasında sıkışan kedilerin, inşaat halindeki binanın çatısında mahsur kalan köpeklerin kurtarılması, yangına karşı tedbir alınması, asansörde mahsur kalan şahısların kurtarılması, yangın eğitimi verilmesi, İlçe İtfaiye Şubelerinin okullar tarafından ziyaret edilmesi ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı hastaneye sevkinin sağlanması olarak yer almıştır.
YANGINLARIN BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI
ADET
Lefkoşa
4
Güzelyurt
1
TOPLAM
5
YANGINLARIN MUHTEMEL SEBEPLERİ
ADET
Temizlik Maksatlı Yakılan Ateşin Kontrol Dışına Çıkması
4
Kaynak Makinesinden Atılan Kıvılcımlar Kuru Otları Tutuşturması
1
TOPLAM
5
YANGIN ÇEŞİTLERİ
ADET
Kuru Ot
4
Anız
1
TOPLAM
5
HUSUSİ SERVİS OLAYLARI’NIN BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI
ADET
Lefkoşa
10
Gazimağusa
4
Girne
3
İskele
2
Güzelyurt
1
Çağlayan
1
TOPLAM
21
HUSUSİ SERVİS OLAYLARI’NIN ÇEŞİTLERİ
ADET
Can Kurtarma
9
Özel Görev
5
Hayatını Kaybeden Şahısların Adli Soruşturma Amaçlı Hastaneye Sevkinin Sağlanması
4
Okul Ziyareti
1
Yangına Karşı Tedbir Alma
1
Yangın Eğitimi
1
TOPLAM
21
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