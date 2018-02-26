1 haftada 62 trafik kazası

19-25 Şubat 2018 tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC’de toplam 62 adet trafik kazası meydana gelmiştir. Bu kazalardan 6’sı yaralanmayla ve 56’sı hasarla sonuçlanmıştır. Yaralanma ile neticelenen kazalarda 8 kişi yaralanmıştır.
Dönem içerisinde meydana gelen trafik kaza sebepleri süratli araç kullanmak (17), kavşakta durmamak (14), yakın takip (13), dikkatsiz sürüş yapmak (9) ve diğer etkenler (9) yer almıştır.
Kazalarda toplam hasar miktarı 329.300.00 TL’dir. Kazaların bölgelere göre dağılımı şöyledir.
Lefkoşa : 27
Gazimağusa : 15
Girne : 12
Güzelyurt : 2
İskele : 6
Trafik suçu tespit edilmiş olup, bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmıştır.
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