1 haftada 63 trafik kazası: 16 kişi yaralandı

Kazaların, 10’u yaralanmayla ve 53’ü hasarla sonuçlandı. Yaralanma ile neticelenen kazalarda 16 kişi yaralandı.
Dönem içerisinde meydana gelen trafik kaza sebepleri, süratli araç kullanmak (17), yakın takip (12), kavşakta durmamak (11), dikkatsiz sürüş yapmak (9) ve diğer etkenler (14) yer aldı.
Kazalarda toplam hasar miktarı 445.000.00 TL. Kazaların bölgelere göre dağılımı şöyle:
Lefkoşa : 23
Gazimağusa : 14
Girne : 15
Güzelyurt : 6
İskele : 5
Aynı devrede yapılan trafik kontrollerinde toplam 556 trafik suçu tespit edildi.
Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.
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