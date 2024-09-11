1 haftada 66 trafik kazası meydana geldi, 1 kişi öldü

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, 2 Eylül - 8 Eylül tarihlerini kapsayan süre içerisinde meydana gelen trafik kazalarında, 18 kişi yaralandı.

Dönem içerisinde meydana gelen trafik kazaları, süratli araç kullanmak, dikkatsiz sürüş yapmak, kavşakta durmamak, yakın takip ve diğer etkenler sebebiyle oldu.

Kazalar sonucu oluşan toplam hasar miktarı 2,718,500 TL olurken, Lefkoşa’da 22, Gazimağusa’da 12, Girne’de 19, Güzelyurt’ta 2, İskele’de 11 kaza oldu.

2 Eylül - 8 Eylül tarihleri arasında ülke genelinde polis tarafından yapılan trafik denetimlerinde ise, 15 bin 676 araç sürücüsü kontrol edilirken, 3 bin 4 araç sürücüsü rapor edildi.