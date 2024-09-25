1 haftada 69 trafik kazası! 340 araç trafikten men

Haftalık Trafik Raporu (16-22 Eylül 2024)
16-22 Eylül 2024 tarihleri arasında KKTC genelinde toplam 69 trafik kazası meydana gelmiştir. Bu kazaların 13’ü yaralanmayla, 56’sı ise hasarla sonuçlanmıştır. Yaralanan 18 kişi kaydedilmiştir.
Kazaların sebepleri:
- Süratli araç kullanmak: 21
- Dikkatsiz sürüş: 15
- Kavşakta durmamak: 13
- Yakın takip: 12
- Diğer etkenler: 8
Kazalar sonucu oluşan toplam hasar miktarı 3,128,005 TL olarak belirlenmiştir.
Kazaların ilçelere göre dağılımı:
- Lefkoşa: 30
- Gazimağusa: 12
- Girne: 18
- Güzelyurt: 4
- İskele: 5
Trafik Denetim Sonuçları: Ülke genelinde 16,420 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 3,074 sürücü hakkında yasal işlem başlatılmıştır.
Suçların dağılımı:
- Sürat: 942
- Mobil araç ile tespit edilen sürat suçları: 75
- Tehlikeli sürüş: 19
- Dikkatsiz sürüş: 62
- Seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak: 404
- Ehliyetsiz araç kullanmak: 15
- Alkollü araç kullanmak: 93
- Cep telefonu kullanmak: 385
- Emniyet kemeri takmamak: 100
- Trafik levhalarına uymamak: 213
- Trafik ışıklarına uymamak: 13
- Muayenesiz araç kullanmak: 138
- Sigortasız araç kullanmak: 87
- T işletme izinsiz araç kullanmak: 59
- B işletme izinsiz araç kullanmak: 50
- Cam filmi yapıştırmak: 43
- Kasksız motosiklet kullanmak: 16
- Işık kurallarına uymamak: 50
- Diğer suçlar: 385
Toplamda 340 araç trafikten men edilirken, 11 sürücü tutuklanmıştır.
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