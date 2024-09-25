  • BIST 10032.07
  • Altın 2914.422
  • Dolar 34.1421
  • Euro 38.2119
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKAİsrail'in Lübnan'a saldırısında 50'si çocuk 560'tan fazla kişi öldü

1 haftada 69 trafik kazası! 340 araç trafikten men

» »
1 haftada 69 trafik kazası!
1 haftada 69 trafik kazası! 340 araç trafikten men

Haftalık Trafik Raporu (16-22 Eylül 2024)

16-22 Eylül 2024 tarihleri arasında KKTC genelinde toplam 69 trafik kazası meydana gelmiştir. Bu kazaların 13’ü yaralanmayla, 56’sı ise hasarla sonuçlanmıştır. Yaralanan 18 kişi kaydedilmiştir.

Kazaların sebepleri:

  • Süratli araç kullanmak: 21
  • Dikkatsiz sürüş: 15
  • Kavşakta durmamak: 13
  • Yakın takip: 12
  • Diğer etkenler: 8

Kazalar sonucu oluşan toplam hasar miktarı 3,128,005 TL olarak belirlenmiştir.

Kazaların ilçelere göre dağılımı:

  • Lefkoşa: 30
  • Gazimağusa: 12
  • Girne: 18
  • Güzelyurt: 4
  • İskele: 5

Trafik Denetim Sonuçları: Ülke genelinde 16,420 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 3,074 sürücü hakkında yasal işlem başlatılmıştır.

Suçların dağılımı:

  • Sürat: 942
  • Mobil araç ile tespit edilen sürat suçları: 75
  • Tehlikeli sürüş: 19
  • Dikkatsiz sürüş: 62
  • Seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak: 404
  • Ehliyetsiz araç kullanmak: 15
  • Alkollü araç kullanmak: 93
  • Cep telefonu kullanmak: 385
  • Emniyet kemeri takmamak: 100
  • Trafik levhalarına uymamak: 213
  • Trafik ışıklarına uymamak: 13
  • Muayenesiz araç kullanmak: 138
  • Sigortasız araç kullanmak: 87
  • T işletme izinsiz araç kullanmak: 59
  • B işletme izinsiz araç kullanmak: 50
  • Cam filmi yapıştırmak: 43
  • Kasksız motosiklet kullanmak: 16
  • Işık kurallarına uymamak: 50
  • Diğer suçlar: 385

Toplamda 340 araç trafikten men edilirken, 11 sürücü tutuklanmıştır.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • KKTC'deki "İhtilaflı Mallar" Konusu Yeniden Gündemde25 Eylül 2024 Çarşamba 12:27
  • Trafik Dairesi Sürücü Eğiticisi Sınav Komisyonu Başkanlığı yazılı sınav yapacak25 Eylül 2024 Çarşamba 11:39
  • GMO Başkanı Oymen: Gıda mühendisleri olmadan sağlıklı bir gelecek düşünülemez25 Eylül 2024 Çarşamba 11:37
  • Özersay: "Sahte Diplomalarla İlgili olanlar UBP Kurultayı'nda çeşitli pozisyonlara getirildi"25 Eylül 2024 Çarşamba 11:27
  • Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği, Kopenhag'da düzenlenen DSÖ ve FIP etkinliğine katıldı25 Eylül 2024 Çarşamba 11:09
  • Hasipoğlu: "KKTC'nin Tanınması İçin Güçlü Bir Mesaj Verildi"25 Eylül 2024 Çarşamba 11:03
  • Hasan Taçoy ve 5 Vekil mesaj verdi25 Eylül 2024 Çarşamba 09:39
  • İngiltere, Lübnan'daki vatandaşlarının olası tahliyesi için Kıbrıs'a 700 asker konuşlandırıyor25 Eylül 2024 Çarşamba 09:33
  • KTOEÖS: Öğrenciler torpille okullara alınıyor!25 Eylül 2024 Çarşamba 09:32
  • Kooperatif iştirakleri, yanlış yönetim ve partizan uygulamalarla zarara uğradı25 Eylül 2024 Çarşamba 08:38
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti