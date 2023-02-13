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1 haftada 7 yangın çıktı!

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06 - 12 Şubat 2023 tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC’de toplam (7) adet yangın ve (7) adet hususi servis olayı meydana gelmiştir. Yangınlar sonucu meydana gelen toplam zarar miktarı yaklaşık 91.500 TL’dir.
1 haftada 7 yangın çıktı!

06 - 12 Şubat 2023 tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC’de toplam (7) adet yangın ve (7) adet hususi servis olayı meydana gelmiştir. Yangınlar sonucu meydana gelen toplam zarar miktarı yaklaşık 91.500 TL’dir.

Yukarda belirtilen tarih aralığında meydana gelen yangınların muhtemel sebepleri, elektriksel kısa devreler,  kişi veya kişiler tarafından yakma, yanıcı madde dökülerek yakılma, aracın yanındaki çöplerin üzerine sönmemiş kömürlerin dökülmesi, aracın egzozunun aşırı ısınması sonucu elyafların yanması, şömine bacasının içerisinden geçen merteklerin aşırı ısınması ve battaniye üzerine sigara izmariti düşürülmesi olarak yer almıştır. Hususi servis olayları ise, ağaç üzerinde mahsur kalan kedinin kurtarılması, kuyuya düşen kuzunun kurtarılması, trafik kazası sonucu araçta sıkışan şahısların sıkıştığı yerden çıkarılıp ambulansla hastaneye sevkinin sağlanması, ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı devlet hastanesi morguna sevk edilmesi olarak yer almıştır.

YANGINLARIN BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI

Gazimağusa

3

Girne

3

Yeşilköy

1

TOPLAM

7

 

06-12 ŞUBAT 2023 TARİHLERİ ARASINDA MEYDANA GELEN YANGIN SEBEPLERİ

Kısa Devre

1

Kişi veya Kişiler Tarafından Yakma

1

Yanıcı Madde Dökülerek Yakılma

1

Aracın Yanındaki Çöplerin Üzerine Sönmemiş Kömürlerin Dökülmesi Sonucu Aracın Yanması

1

Aracın Egzozunun Aşırı Isınması Sonucu Elyafların Yanması

1

Şömine Bacasının İçerisinden Geçen Merteklerin Aşırı Isınması

1

Battaniye üzerine sigara izmariti düşürülmesi

1

TOPLAM

7

06-12 ŞUBAT 2023 TARİHLERİ ARASINDA MEYDANA GELEN YANGIN ÇEŞİTLERİ

Ev

3

Motorlu Araç

2

İşyeri

1

Barınak

1

TOPLAM

7

 

 

HUSUSİ SERVİSLERİN BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI

Girne

2

Lefkoşa

1

Çağlayan

1

İskele

1

Yeşilköy

1

Geçitkale

1

TOPLAM

7

06-12 ŞUBAT 2023 TARİHLERİ ARASINDA MEYDANA GELEN

HUSUSİ SERVİS OLAYLARI

Can Kurtarma

5

Yangına Karşı Tedbir Alma

1

Hayatını Kaybeden Şahısların Adli Soruşturma Amaçlı Hastaneye Sevkinin Sağlanması

1

TOPLAM

7

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