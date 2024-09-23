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1 haftada 7 yangın meydana geldi

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16 - 22 Eylül 2024 tarihleri arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde toplam 7 adet yangın ve 21 adet özel servis olayı meydana geldi. Yangınlar sonucunda oluşan toplam zarar miktarı 1.090.500 TL olarak kaydedildi.
1 haftada 7 yangın meydana geldi

Haftalık İtfaiye Raporu (16 - 22 Eylül 2024)

Yangınlar ve Özel Servis Olayları

16 - 22 Eylül 2024 tarihleri arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde toplam 7 adet yangın ve 21 adet özel servis olayı meydana geldi. Yangınlar sonucunda oluşan toplam zarar miktarı 1.090.500 TL olarak kaydedildi.

Yangınların Muhtemel Sebepleri

Bu dönemde meydana gelen yangınların muhtemel sebepleri şunlardır:

  • Ağaç Üzerine Yıldırım Düşmesi: Doğal afetler sonucu yangın riskinin artmasına neden olmuştur.
  • Gaz Ocağında Unutulan Tencere: Çalışır durumdaki gaz ocağı üzerinde unutulan tencerenin ısınması ve alevlenmesi sonucu yangın çıkmıştır.
  • Sigara İzmaritleri: Tamamen söndürülmeden atılan sigara izmaritleri yangın riskini artıran bir diğer faktördür.
  • Elektrik Kıvılcımları: Elektrik tellerinin birbirine temas etmesi sonucu düşen kıvılcımlar, yerdeki kuru otları tutuşturmuştur.
  • Elektrik Pano Yüklenmesi: Elektrik panosunda meydana gelen aşırı yüklenme yangına sebep olmuştur.

Özel Servis Olayları

Bu dönemdeki özel servis olayları ise şunları içermektedir:

  • Trafik Kazası Kurtarma: Trafik kazası sonucu araç içerisinde mahsur kalan şahısların kurtarılması.
  • Yatak Odası ve Asansörde Mahsur Kalanlar: Yatak odasında ve asansörde mahsur kalan kişilerin kurtarılması.
  • Yol Güvenliği Sağlama: Yol güvenliğinin sağlanması için yapılan müdahaleler.
  • Yangın Eğitimi: Toplumda yangın güvenliği bilincini artırmak amacıyla verilen yangın eğitimi.
  • Köpek Kurtarma: Dere yatağı içerisinde mahsur kalan köpeğin kurtarılması.
  • Kedi Kurtarma: Aracın motor bölümünde, boş su deposunda, evin çatısında, hurma ağacı ve telefon direği üzerinde mahsur kalan kedilerin kurtarılması.
  • Yangına Karşı Tedbir Alma: Yangın riskine karşı alınan önlemler.
  • Adli Soruşturma: Hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amacıyla hastaneye sevki.

Sonuç

Yangınlar ve acil durumlar, her zaman ciddiyetle ele alınması gereken olaylardır. Yangın güvenliği ve acil durum müdahaleleri konusunda toplumsal bilincin artırılması büyük önem taşımaktadır. Bu rapor, itfaiye hizmetlerinin etkinliğini artırmak ve halkın güvenliğini sağlamak adına yapılacak çalışmalara yön vermeyi amaçlamaktadır.

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