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1 haftada 70 kaza!

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Haftalık Trafik Raporu (19 - 25 Ağustos 2024)
1 haftada 70 kaza!

19 Ağustos - 25 Ağustos 2024 tarihleri arasında KKTC'de toplam 70 trafik kazası meydana gelmiştir. Bu kazalarda 1 ölüm, 19 yaralanma ve 50 maddi hasar olmuştur. Ölümle sonuçlanan kazada 1 kişi yaşamını yitirmiş, yaralanmayla sonuçlanan kazalarda ise 27 kişi yaralanmıştır.

 

Kazaların sebepleri şu şekilde sıralanmıştır:

  • Süratli araç kullanmak: 19
  • Dikkatsiz sürüş yapmak: 15
  • Kavşakta durmamak: 17
  • Yakın takip: 11
  • Diğer etkenler: 8

Kazalar sonucu oluşan toplam hasar miktarı 5,892,050 TL olarak belirlenmiştir. Kazaların ilçelere göre dağılımı:

  • Lefkoşa: 21
  • Gazimağusa: 20
  • Girne: 18
  • Güzelyurt: 3
  • İskele: 8

Bu dönemde, ülke genelinde polis tarafından yapılan trafik denetimlerinde toplam 14,881 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve 2,736 araç sürücüsü suç işlediği tespit edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılmıştır. Suçların dağılımı ise şu şekildedir:

  • Sürat: 851
  • Mobil Araç ile Tespit Edilen Sürat Suçları: 162
  • Tehlikeli Sürüş: 16
  • Dikkatsiz Sürüş: 34
  • Seyrüsefer Ruhsatsız Araç Kullanmak: 232
  • Sürüş Ehliyetsiz Araç Kullanmak: 15
  • Alkollü İçki Tesiri Altında Araç Kullanmak: 95
  • Sürüş Esnasında Cep Telefonu Kullanmak: 253
  • Emniyet Kemeri Takmadan Araç Kullanmak: 95
  • Trafik Levha ve İşaretlerine Uymamak: 151
  • Trafik Işıklarına Uymamak: 173
  • Muayenesiz Araç Kullanmak: 69
  • Sigortasız veya Kapsamı Dışında Araç Kullanmak: 53
  • Yolcu Taşıma "T" İşletme İzinsiz Araç Kullanmak: 30
  • Özel Eşya Taşıma "B" İşletme İzinsiz Araç Kullanmak: 9
  • Aracın Camlarına Görüşü Engelleyici Cam Filmi Yapıştırmak: 19
  • Koruyucu Başlık Takmadan Motosiklet Kullanmak: 6
  • Işık Kurallarına Uymamak veya Yetersiz Işıkla Araç Kullanmak: 19
  • Diğer Trafik Suçları: 616

Toplam 267 araç trafikten men edilmiş ve 9 sürücü tutuklanmıştır.

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