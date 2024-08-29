1 haftada 70 kaza!

19 Ağustos - 25 Ağustos 2024 tarihleri arasında KKTC'de toplam 70 trafik kazası meydana gelmiştir. Bu kazalarda 1 ölüm, 19 yaralanma ve 50 maddi hasar olmuştur. Ölümle sonuçlanan kazada 1 kişi yaşamını yitirmiş, yaralanmayla sonuçlanan kazalarda ise 27 kişi yaralanmıştır.

Kazaların sebepleri şu şekilde sıralanmıştır:

Süratli araç kullanmak: 19

Dikkatsiz sürüş yapmak: 15

Kavşakta durmamak: 17

Yakın takip: 11

Diğer etkenler: 8

Kazalar sonucu oluşan toplam hasar miktarı 5,892,050 TL olarak belirlenmiştir. Kazaların ilçelere göre dağılımı:

Lefkoşa: 21

Gazimağusa: 20

Girne: 18

Güzelyurt: 3

İskele: 8

Bu dönemde, ülke genelinde polis tarafından yapılan trafik denetimlerinde toplam 14,881 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve 2,736 araç sürücüsü suç işlediği tespit edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılmıştır. Suçların dağılımı ise şu şekildedir:

Sürat: 851

Mobil Araç ile Tespit Edilen Sürat Suçları: 162

Tehlikeli Sürüş: 16

Dikkatsiz Sürüş: 34

Seyrüsefer Ruhsatsız Araç Kullanmak: 232

Sürüş Ehliyetsiz Araç Kullanmak: 15

Alkollü İçki Tesiri Altında Araç Kullanmak: 95

Sürüş Esnasında Cep Telefonu Kullanmak: 253

Emniyet Kemeri Takmadan Araç Kullanmak: 95

Trafik Levha ve İşaretlerine Uymamak: 151

Trafik Işıklarına Uymamak: 173

Muayenesiz Araç Kullanmak: 69

Sigortasız veya Kapsamı Dışında Araç Kullanmak: 53

Yolcu Taşıma "T" İşletme İzinsiz Araç Kullanmak: 30

Özel Eşya Taşıma "B" İşletme İzinsiz Araç Kullanmak: 9

Aracın Camlarına Görüşü Engelleyici Cam Filmi Yapıştırmak: 19

Koruyucu Başlık Takmadan Motosiklet Kullanmak: 6

Işık Kurallarına Uymamak veya Yetersiz Işıkla Araç Kullanmak: 19

Diğer Trafik Suçları: 616

Toplam 267 araç trafikten men edilmiş ve 9 sürücü tutuklanmıştır.