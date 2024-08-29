1 haftada 70 kaza!

19 Ağustos - 25 Ağustos 2024 tarihleri arasında KKTC'de toplam 70 trafik kazası meydana gelmiştir. Bu kazalarda 1 ölüm, 19 yaralanma ve 50 maddi hasar olmuştur. Ölümle sonuçlanan kazada 1 kişi yaşamını yitirmiş, yaralanmayla sonuçlanan kazalarda ise 27 kişi yaralanmıştır.
Kazaların sebepleri şu şekilde sıralanmıştır:
- Süratli araç kullanmak: 19
- Dikkatsiz sürüş yapmak: 15
- Kavşakta durmamak: 17
- Yakın takip: 11
- Diğer etkenler: 8
Kazalar sonucu oluşan toplam hasar miktarı 5,892,050 TL olarak belirlenmiştir. Kazaların ilçelere göre dağılımı:
- Lefkoşa: 21
- Gazimağusa: 20
- Girne: 18
- Güzelyurt: 3
- İskele: 8
Bu dönemde, ülke genelinde polis tarafından yapılan trafik denetimlerinde toplam 14,881 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve 2,736 araç sürücüsü suç işlediği tespit edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılmıştır. Suçların dağılımı ise şu şekildedir:
- Sürat: 851
- Mobil Araç ile Tespit Edilen Sürat Suçları: 162
- Tehlikeli Sürüş: 16
- Dikkatsiz Sürüş: 34
- Seyrüsefer Ruhsatsız Araç Kullanmak: 232
- Sürüş Ehliyetsiz Araç Kullanmak: 15
- Alkollü İçki Tesiri Altında Araç Kullanmak: 95
- Sürüş Esnasında Cep Telefonu Kullanmak: 253
- Emniyet Kemeri Takmadan Araç Kullanmak: 95
- Trafik Levha ve İşaretlerine Uymamak: 151
- Trafik Işıklarına Uymamak: 173
- Muayenesiz Araç Kullanmak: 69
- Sigortasız veya Kapsamı Dışında Araç Kullanmak: 53
- Yolcu Taşıma "T" İşletme İzinsiz Araç Kullanmak: 30
- Özel Eşya Taşıma "B" İşletme İzinsiz Araç Kullanmak: 9
- Aracın Camlarına Görüşü Engelleyici Cam Filmi Yapıştırmak: 19
- Koruyucu Başlık Takmadan Motosiklet Kullanmak: 6
- Işık Kurallarına Uymamak veya Yetersiz Işıkla Araç Kullanmak: 19
- Diğer Trafik Suçları: 616
Toplam 267 araç trafikten men edilmiş ve 9 sürücü tutuklanmıştır.
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