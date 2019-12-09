  • BIST 108.786
  • Altın 273,137
  • Dolar 5,8108
  • Euro 6,4331
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

1 haftada 71 kaza 30 yaralı

» »
1 haftada 71 kaza 30 yaralı
1 haftada 71 kaza 30 yaralı

Polis Genel Müdürlüğü’nün haftalık trafik raporuna göre, söz konusu kazalar neticesinde 380 bin 620 TL’lik maddi hasar oluştu.

Dönem içerisinde meydana gelen trafik kaza sebepleri; süratli araç kullanmak (18), kavşakta durmamak (15), yakın takip (11), dikkatsiz sürüş yapmak (14) ve diğer etkenler (13) olarak sıralanırken, kazaların 26’sı Lefkoşa, 20’si Girne, 19’u Gazimağusa, 3’ü Güzelyurt’ta, 3’ü de İskele’de meydana geldi.

Diğer yandan aynı dönemde ülke genelinde gerçekleştirilen trafik kontrollerinde kontrol edilen 6 bin 644 araç sürücüsünden suç işlediği tespit edilen bin 247’si ile ilgili ileri işleme gidildi.

Aleyhinde işlem yapılan araç sürücülerinin 311’i süratli araç kullanmak, 9’u tehlikeli sürüş yapmak, 35’i dikkatsiz sürüş yapmak, 146’sı seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 24’ü sürüş ehliyetsiz araç kullanmak, 31’i alkollü araç kullanmak, 158’i seyir halinde cep telefonu ile konuşmak, 159’u trafik levha ve işaretlerine uymamak, 5’i trafik ışıklarına uymamak, 30’u muayenesiz araç kullanmak, 45’i sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak, 7’si “A” yol kullanma izinsiz araç kullanmak, 11’i “B” özel işletme izinsiz araç kullanmak, 1’i koruyucu miğfer başlıksız motosiklet kullanmak ve 275’i diğer trafik suçlarından rapor edildi..

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kıbrıs Medya grubundan istifa eden Ali Baturay'dan dan açıklama var09 Aralık 2019 Pazartesi 18:06
  • Kıbrıs Medya grubundan istifa eden Emin Akkor'dan açıklama var09 Aralık 2019 Pazartesi 18:00
  • Haftalık trafik raporu: 71 kaza, 30 yaralı09 Aralık 2019 Pazartesi 17:55
  • Erhürman: Protokol nerede?09 Aralık 2019 Pazartesi 17:40
  • Haftya boyunca yağmur bekleniyor09 Aralık 2019 Pazartesi 17:32
  • Kanunsuz avlanma, 2 tutuklu!09 Aralık 2019 Pazartesi 16:10
  • Trodos'a ilk kar düştü! (VİDEO)09 Aralık 2019 Pazartesi 15:38
  • Yasadışı avlanan iki kişiye suç üstü09 Aralık 2019 Pazartesi 15:29
  • Kira yüzünden ev arkadaşını bıçaklayıp ağır yaraladı09 Aralık 2019 Pazartesi 15:17
  • Meclis'teki bütçe görüşmeleri sürüyor09 Aralık 2019 Pazartesi 15:08
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti