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1 haftada 74 trafik kazası

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1 haftada 74 trafik kazası
1 haftada 74 trafik kazası

12-18 Mart 2018 tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC’de toplam 74 adet trafik kazası meydana gelmiştir. Bu kazalardan   19’u yaralanmayla ve 55’i hasarla sonuçlanmıştır. Yaralanma ile neticelenen kazalarda 27 kişi yaralanmıştır. 

    Dönem içerisinde meydana gelen trafik kaza sebepleri süratli araç kullanmak (24), kavşakta durmamak (16), yakın takip (14), dikkatsiz sürüş yapmak (10) ve diğer etkenler (10)  yer almıştır.

         Kazalarda toplam hasar miktarı 310.350.00 TL’dir. Kazaların bölgelere göre dağılımı şöyledir.

Lefkoşa        :            29
Gazimağusa   :         18
Girne            :            21
Güzelyurt         :         4 
İskele               :         2


 

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