1 haftada 85 trafik kazası meydana geldi

16 – 22 Nisan 2018 tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC’de toplam 85 adet trafik kazası meydana gelmiştir. Bu kazalardan 22’si yaralanmayla ve 63’ü hasarla sonuçlanmıştır. Yaralanma ile neticelenen kazalarda 31 kişi yaralanmıştır.
Dönem içerisinde meydana gelen trafik kaza sebepleri süratli araç kullanmak (23), kavşakta durmamak (21), yakın takip (20), dikkatsiz sürüş yapmak (15) ve diğer etkenler (6) yer almıştır.
Kazalarda toplam hasar miktarı 605.750.00 TL’dir. Kazaların bölgelere göre dağılımı şöyledir.
Lefkoşa : 37
Gazimağusa : 20
Girne : 17
Güzelyurt : 5
İskele : 6
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