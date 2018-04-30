1 haftada toplam 7,177 araç sürücüsü kontrol edildi

23 - 29 Nisan 2018 tarihleri arasında, polis tarafından ülke genelinde
yapılan trafik kontrollerinde, toplam 7177 araç sürücüsü kontrol edilmiştir.
Kontrol edilen araç sürücülerinin 779’u ile ilgili ileri işleme gidilmiştir.
Aleyhinde işlem yapılan araç sürücülerinin; 211’i süratli araç kullanmak, 6’sı
tehlikeli sürüş yapmak, 22’si dikkatsiz sürüş yapmak, 67’si seyrüsefer
ruhsatsız araç kullanmak, 24’ü sürüş ehliyetsiz araç kullanmak, 16’sı alkollü
araç kullanmak, 98’i seyir halinde cep telefonu ile konuşmak, 1’i emniyet
kemersiz araç kullanmak, 49’u trafik levha ve işaretlerine uymamak, 6’sı
trafik ışıklarına uymamak, 20’si muayenesiz araç kullanmak, 32’si sigortasız
veya kapsamı dışında araç kullanmak, 30’u “A” yol kullanma izinsiz araç
kullanmak, 19’u “B” özel işletme izinsiz araç kullanmak, 5’i tonajından fazla
veya tehlikeli yük taşımak, 2’si koruyucu miğfer başlıksız motosiklet
kullanmak, 2’si takside taksimetre bulundurmamak veya yolcu taşıdığı sırada
taksimetreyi çalıştırmamak veya hileli çalıştırmak ve 169’u diğer trafik
suçlarından rapor edilmiştir.
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