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SON DAKİKAEsentepe Belediye Başkanı Cemal Erdoğan trafik kazası geçirdi.

1 haftada toplam 79 adet trafik kazası meydana geldi

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1 haftada toplam 79 adet trafik kazası meydana geldi
1 haftada toplam 79 adet trafik kazası meydana geldi

26 Mart – 01 Nisan 2018 tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC’de toplam 79 adet trafik kazası meydana gelmiştir. Bu kazalardan 1’i ölümle, 15’i yaralanmayla ve 63’ü hasarla sonuçlanmıştır. Ölümle neticelenen kazada 1 kişi yaşamını yitirirken, yaralanma ile neticelenen kazalarda 25 kişi yaralanmıştır. 

    Dönem içerisinde meydana gelen trafik kaza sebepleri süratli araç kullanmak (24), kavşakta durmamak (20), yakın takip (18), dikkatsiz sürüş yapmak (13) ve diğer etkenler (4)  yer almıştır.

         Kazalarda toplam hasar miktarı 437.884.00 TL’dir. Kazaların bölgelere göre dağılımı şöyledir.

Lefkoşa        :           29
Gazimağusa   :                  15
Girne            :                 25
Güzelyurt         :                   3 
İskele               :                   7


Aynı devrede 895 trafik suçu tespit edilmiş olup, bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmıştır. 
 

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