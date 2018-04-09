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1 haftada toplam 84 adet trafik kazası meydana geldi

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Kazalarda toplam hasar miktarı 573.950.00 TL
1 haftada toplam 84 adet trafik kazası meydana geldi


02 – 08 Nisan 2018 tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC’de toplam 84 adet trafik kazası meydana gelmiştir. Bu kazalardan 13’ü yaralanmayla ve 71’i hasarla sonuçlanmıştır. Yaralanma ile neticelenen kazalarda 27 kişi yaralanmıştır. 

Dönem içerisinde meydana gelen trafik kaza sebepleri süratli araç kullanmak (27), kavşakta durmamak (20), yakın takip (18), dikkatsiz sürüş yapmak (14) ve diğer etkenler (5)  yer almıştır.

 Kazalarda toplam hasar miktarı 573.950.00 TL’dir. Kazaların bölgelere göre dağılımı şöyledir.

Lefkoşa        :           31
Gazimağusa   :         18
Girne            :            22
Güzelyurt         :         8 
İskele               :         5

Aynı devrede yapılan trafik kontrollerinde toplam 895 trafik suçu tespit edilmiş olup, bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmıştır. 
 

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