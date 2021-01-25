  • BIST 1.545
  • Altın 442,330
  • Dolar 7,4148
  • Euro 9,0127
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKAPilli: 11'i yerel 14 pozitif vaka!

1 Haftada trafiğe 10 yaralı 2 can kaybı verdik!

» »
18 Ocak    -    24 Ocak 2021 tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC'de toplam (52) adet trafik kazası meydana gelmiştir.
1 Haftada trafiğe 10 yaralı 2 can kaybı verdik!

18 Ocak    -    24 Ocak 2021 tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC'de toplam (52) adet trafik kazası meydana gelmiştir. Bu kazalardan; (2) ölümle, (10) yaralanmayla ve (40) hasarla sonuçlanmıştır. Ölümle Neticelenen kazada (2) kişi yaşamını yitirirken,  yaralanma ile neticelenen kazalarda (11) kişi yaralanmıştır.               
         Dönem içerisinde meydana gelen trafik kaza sebepleri; süratli araç kullanmak (17) , dikkatsiz sürüş yapmak (12), kavşakta durmamak (11), yakın takip (7) ve diğer etkenler (5)  yer almıştır.                                                           
 Kazalarda toplam hasar miktarı   541300'dir.Kazaların bölgelere göre dağılımı şöyledir.        
Lefkoşa    :    15
Gazimağusa    :    9
Girne    :    15       
Güzelyurt    :    7      
İskele    :    6     
18 Ocak    -    24 Ocak 2021  tarihleri arasında, polis tarafından ülke genelinde yapılan trafik    
kontrollerinde, toplam 5699 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 563 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilmiştir. Suçların dağılımı aşağıdakı gibidir;        

     Sürat ( 198 ) , Tehlikeli Sürüş ( 5 ), Dikkatsiz Sürüş ( 18 ), Seyrüsefer Ruhsatsız Araç Kullanmak ( 39 ), S/Ehliyetsiz Araç Kullanmak ( 13 ), Alkollü Araç Kullanmak ( 8 ), Seyir Halinde iken Cep Telofonu ile Konuşmak ( 74 ), Trafik Levha ve İşaretlerine Uymamak ( 69 ), Trafik Işıklarına Uymamak ( 2 ), Muayenesiz Araç Kullanmak ( 19 ), Sigortasız veya Kapsamı Dışında Araç Kullanmak ( 29 ), Koruyucu Miğfer Başlıksız Motosikklet Kullanmak ( 1 ) ve 88 diğer trafik suçlarından rapor edilmiştir.
Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kıbrıs Türk Tütün Endüstrisi Ltd. Şti ile Gıda-Sen arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı25 Ocak 2021 Pazartesi 12:10
  • 37 yaşında hayatını kaybetti25 Ocak 2021 Pazartesi 12:07
  • Kıbrıs Türk Tütün Endüstrisi Ltd Şti İle Gıda-Sen Arasında Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı25 Ocak 2021 Pazartesi 12:00
  • Girne Düşünce Derneği'nden asgari ücret açıklaması25 Ocak 2021 Pazartesi 11:44
  • GİAD’dan Hükümete Çağrı25 Ocak 2021 Pazartesi 11:38
  • SON DAKİKA HABERİ: Esentepe'de vaka sayısı 6'ya çıktı, kahvehaneler kapandı25 Ocak 2021 Pazartesi 11:32
  • Ataser: "İnsan sağlığı, kumarhanelerin açık kalmasından daha önemli”25 Ocak 2021 Pazartesi 11:31
  • Lefkoşa'da işletmede pozitif vakalar!25 Ocak 2021 Pazartesi 11:07
  • Dr. Fazıl Küçük hareketi 3. Olağan Genel Kurulu yapıldı25 Ocak 2021 Pazartesi 10:45
  • Amcaoğlu:’’Haksız Yere Saldırıya Uğradık’’25 Ocak 2021 Pazartesi 10:33
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti