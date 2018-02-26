1 haftadan 6,136 araç sürücüsü kontrol edildi

19-25 Şubat 2018 tarihleri arasında, polis tarafından ülke genelinde

yapılan trafik kontrollerinde, toplam 6136 araç sürücüsü kontrol edilmiştir.

Kontrol edilen araç sürücülerinin 755’i ile ilgili ileri işleme gidilmiştir.

Aleyhinde işlem yapılan araç sürücülerinin; 238’i süratli araç kullanmak, 5’i

tehlikeli sürüş yapmak, 18’i dikkatsiz sürüş yapmak, 35’i seyrüsefer ruhsatsız

araç kullanmak, 35’i sürüş ehliyetsiz araç kullanmak, 16’sı alkollü araç

kullanmak, 123’ü seyir halinde cep telefonu ile konuşmak, 67’si trafik levha

ve işaretlerine uymamak, 3’ü trafik ışıklarına uymamak, 5’i muayenesiz araç

kullanmak, 39’u sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak, 5’i “A” yol

kullanma izinsiz araç kullanmak, 3’ü “B” özel işletme izinsiz araç kullanmak,

3’ü koruyucu miğfer başlıksız motosiklet kullanmak ve 160’ı diğer trafik

suçlarından rapor edilmiştir.