1 haftadan 6,136 araç sürücüsü kontrol edildi

19-25 Şubat 2018 tarihleri arasında, polis tarafından ülke genelinde
yapılan trafik kontrollerinde, toplam 6136 araç sürücüsü kontrol edilmiştir.
Kontrol edilen araç sürücülerinin 755’i ile ilgili ileri işleme gidilmiştir.
Aleyhinde işlem yapılan araç sürücülerinin; 238’i süratli araç kullanmak, 5’i
tehlikeli sürüş yapmak, 18’i dikkatsiz sürüş yapmak, 35’i seyrüsefer ruhsatsız
araç kullanmak, 35’i sürüş ehliyetsiz araç kullanmak, 16’sı alkollü araç
kullanmak, 123’ü seyir halinde cep telefonu ile konuşmak, 67’si trafik levha
ve işaretlerine uymamak, 3’ü trafik ışıklarına uymamak, 5’i muayenesiz araç
kullanmak, 39’u sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak, 5’i “A” yol
kullanma izinsiz araç kullanmak, 3’ü “B” özel işletme izinsiz araç kullanmak,
3’ü koruyucu miğfer başlıksız motosiklet kullanmak ve 160’ı diğer trafik
suçlarından rapor edilmiştir.
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