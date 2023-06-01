1 Haziran Dünya Çocuk Günü..TDP Melekler takımını Andı…

TDP, Türkiye’de yaşanan depremlerde hayatlarını kaybeden ‘Melekler Takımı’ ailelerine bir kez daha sabır diledi, yaşam hakkı ellerinden alınan çocuklar için hukuki mücadelede en ön saflarda yer alacaklarını vurguladı.

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), “1 Haziran Dünya Çocuk Günü” nedeniyle yayımladığı mesajda, “Melekler Takımı”nı andı, ülkedeki çocuk hakları ihlallerinin insani ve vicdani ahlak eksikliği ve suç olmasının yanı sıra, Kıbrıs Türk toplumunun geleceğine koyulan bir dinamit olduğunu vurguladı.

Yazılı açıklama yapan TDP, Türkiye’de yaşanan depremlerde hayatlarını kaybeden Melekler Takımı ailelerine bir kez daha sabır diledi, yaşam hakkı ellerinden alınan çocuklar için hukuki mücadelede en ön saflarda yer alacaklarını vurguladı.

TDP açıklamasında; bugünün çocuklarının yarının doktoru, mimarı, avukatı, siyasetçisi, aktivisti ve hak savunucusu olacaklarını ve ancak iyi yetiştirilen bir neslin toplumuna yarar sağlayabileceğini belirterek, çocuklardan çalınan her hakkın, haklarının uğradığı her ihlalin hem bugünün utancı ve suçu hem de yarının ve geleceğin kaybı olduğunu belirtti.

“HAKLARI İHLAL EDİLEN ÇOCUKLAR SAĞLIKLI BÜYÜYEMEZ, GELİŞEMEZ, ÜLKESİNE SEVGİ VE BAĞLILIK DUYAMAZ”

Kıbrıslıtürklerin de taraf olduğu Birleşmiş Milletler (BM) Çocuk Hakları Sözleşmesine atıfta bulunan TDP, sözleşmede yer alan başta yaşam, eğitim, sağlık, ekonomik ve cinsel istismardan korunma haklarının her geçen gün daha da ihmal edildiğine ve çocukların geleceğinin ellerinden alındığına dikkat çekti.

TDP açıklamasında, “Kamusal eğitimin çöküşü, parası olan özelde eğitim alması, kaçak din kurslarının varlığı, dayatma protokol ve politikalarla gericiliğin yükseltilmesi, çocuk işçilere müdahale edilmemesi, anne babadan sonra çocuğu en iyi takip edebilen öğretmene karşı takınılan faşist tavır ve benzeri baskıcı uygulamalarla hiçbir toplumun çocukları sağlıklı büyüyemez, gelişemez, ülkesine sevgi ve bağlılık duyamaz” dedi.

“ÇOCUKLARIMIZI BU GERİCİ ZİHNİYETTEN KORUMAK İÇİN MÜCADELE ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Bugün birçok gencin, bu haklarının ihlali, fırsat eşitsizliği ve kendi topraklarında gelecek görememesi nedeniyle göç ettiğine vurgu yapan TDP, dolayısıyla çocuk haklarının insan hakları kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini ancak öncelikli bir konu olarak görülmesi gerektiğini kaydetti.

Açıklamada, “Özel gereksiminli çocuklar, iş gücü içinde sömürülen çocuklar, aile içi şiddet ve istismara maruz kalan çocuklar, kamusal eğitim hakkı elinden alınan çocuklar, sağlıklı bir psikolojide büyüme hakkı, sağlıklı çevre hakkı elinden alınan çocuklar, geleceğin potansiyel suçlularını, eğitimsiz bireylerini ve karanlık bir toplumu yaratmak için biçilmiş kaftandır. Çocuk hakları ihlallerinin karşısında durmaya, çocuklarımızı bu gerici zihniyetten korumak için mücadele etmeye devam edeceğiz” denildi.