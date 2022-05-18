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SON DAKİKA1 Haziran’dan itibaren maske ve test zorunluluğu kaldırılacak

1 Haziran’dan itibaren maske ve test zorunluluğu kaldırılacak

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1 Haziran’dan itibaren maske ve test zorunluluğu kaldırılacak
1 Haziran’dan itibaren maske ve test zorunluluğu kaldırılacak

Başbakan Ünal Üstel, 1 Haziran’dan itibaren Covid-19’la ilgili maske ve test zorunluluğunun kalkacağını açıkladı.

Hükümetin güvenoyu almasının ardından BRT’ye konuşan Üstel, ekonomideki sıkıntıların aşılması için elden gelenin yapılacağını söyledi.

Bugün Cumhuriyet Meclisi’nde güvenoyu aldıklarını kaydeden Üstel, ülkenin sıkıntı içinde olduğunu, büyük zorluklar bulunduğunu, açlık sınırına geldiğini belirterek halkın seçtiği milletvekilleriyle birlik, beraberlik ve iş birliğiyle ülkenin daha güzel günlere götürülebileceğini söyledi.

Üstel, Anavatan’la iş birlikleriyle ülkenin ve insanların refahını artırmak için çalışacaklarını vurgulayarak “Cuma günü bakan arkadaşlarımla ilk toplantıyı yapacağız. Eksik yasalar ne varsa, hepsini süratle geçireceğiz” dedi.

Türkiye ile imzalanan mali protokolün uygulamasının da gündeme geleceğini kaydeden Başbakan Üstel, gençlerin ülkede iş ve ev sahibi olabilmesi için düşük faizli kredi paketini önümüzdeki günlerde açıklayacaklarını da ifade etti.

1 Haziran’dan sonra Covid-19 pandemisiyle ilgili testler ve hastalıktan korunmak için kullanılan maske zorunluluğunun kaldırılacağını açıklayan Başbakan Üstel, tüm dünyada olduğu gibi ülkede de artık Ccovid 19 vakalarının azaldığına dikkat çekti.

Üstel, ekonomik çarkları çevirmek için tüm dünyada ve Aanavatan’daki uygulamaları KKTC’de de yapacaklarını belirtti.

-Kara sınır kapılarından ülkeye girişler kolaylaştırılacak

Kara sınır kapılarından ülkeye girişleri kolaylaştıracaklarını ifade eden Üstel, “Cumartesi ilk işim tüm sınır kapılarını kontrol edip eksikleri gidermek olacak ve bunun için elden gelen çabayı en kısa sürede göstereceğiz” dedi.

Üstel, karayollarındaki sıkıntıların da aşılacağını, 28 belediyeyle iş birliğiyle yol çizimleri ve 3 bin levhanın yenileneceğini kaydetti.

Başbakan Üstel, Güzelyurt ve Girne hastanelerinin tamamlanması için ihaleye çıkılacağını, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin bazı bölümlerinin de Acil Durum Hastanesi’ne taşınacağını, böylece daha iyi hizmet sunulacağını söyledi.

Üstel, hastaların artık ilaç sıkıntısı yaşamaması için de önlemler alınacağını ifade etti.

Başbakan Üstel, özel sektörün desteğiyle yapılan yeni okulların yeni eğitim dönemine hazır olacağını da ekledi.

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