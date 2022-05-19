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SON DAKİKA1 Haziran’dan itibaren maske ve test zorunluluğu kaldırılacak

1 Haziran’dan itibaren maske ve test zorunluluğu kalkacak

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Başbakan Ünal Üstel, 1 Haziran’dan itibaren Covid-19’la ilgili maske ve test zorunluluğunun kalkacağını açıkladı.
1 Haziran’dan itibaren maske ve test zorunluluğu kalkacak

Başbakan Ünal Üstel, 1 Haziran’dan itibaren Covid-19’la ilgili maske ve test zorunluluğunun kalkacağını açıkladı.

1 Haziran’dan sonra Covid-19 pandemisiyle ilgili testler ve hastalıktan korunmak için kullanılan maske zorunluluğunun kaldırılacağını açıklayan Başbakan Üstel, tüm dünyada olduğu gibi ülkede de artık Covid 19 vakalarının azaldığına dikkat çekti.

Üstel, ekonomik çarkları çevirmek için tüm dünyada ve Anavatan’daki uygulamaları KKTC’de de yapacaklarını belirtti.

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