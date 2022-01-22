  • BIST 2.011,16
  • Altın 786.62963
  • Dolar 13.4709
  • Euro 15.254
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 1 °C
  • Ankara 2 °C
SON DAKİKADSÖ: Omicron’dan Sonra Yeni Varyantlar Görülebilir

1.İnce Av Bugün Yapılıyor

» »
1.İnce Av Bugün Yapılıyor
1.İnce Av Bugün Yapılıyor

Bakanlar Kurulu, yarın yapılacak erken genel seçim tarihinin, 1. İnce Av mevsimi tarihi ile aynı güne denk gelmesi nedeniyle normalde yarın olan avın, bugün yapılmasına karar verdi. 


İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:


“Bakanlar Kurulu, 18/2009 SAYILI Av ve Avla ilgili Yaban Hayatını Düzenleme Yasa’sının 4. maddesinin 1. ve 3. fıkraları ile 18. maddesinin 1. fıkrasının verdiği yetkiye dayanarak, 23 Ocak 2022 tarihinde yapılacak erken genel seçim tarihinin, I. İnce Av mevsimi tarihi ile ayni güne denk gelmesi nedeniyle 23 Ocak 2022 Pazar günü olan av tarihinin, 22 Ocak 2022 Cumartesi günü olarak değiştirilmesini ön gören ‘Av Günleri, Avlanacak Hayvanları ve Av Bölgeleri (Değişiklik) Tüzüğü’nü onaylamıştır. Bu çerçevede alınan kararla; Birinci İnce Av Mevsimi içerisinde olan 23 Ocak 2022 tarihi, 22 Ocak 2022 Cumartesi olarak değiştirilmiştir.”

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Din İşleri Başkanı Ünsal, Maronitlerin Yaşadığı Koruçam Köyünü Ziyaret Etti21 Ocak 2022 Cuma 19:04
  • Kıbrıslı Türklere Avrupa Dijital Covid Sertifikası Prosedürü21 Ocak 2022 Cuma 18:55
  • Kasulidis Ve Siyasi Partilerden EastMed Açıklaması21 Ocak 2022 Cuma 18:21
  • Tatar: Güney Kıbrıs’ın PKK/PYD Gibi Bir Terör Örgütüne İzin Vermesini Şiddetle Kınıyoruz21 Ocak 2022 Cuma 17:47
  • Asya Bebeğin Durumu İyiye Gidiyor21 Ocak 2022 Cuma 17:16
  • Belediye Başkanları Ve Belediyelerde Örgütlü Sendikaları: Süresiz Grev Dahil Tüm Eylem Seçenekleri Değerlendirilecek21 Ocak 2022 Cuma 17:04
  • Esnaf Odası: Çürük yapının alaşağı edilmesi hepimizin sorumluluğudur21 Ocak 2022 Cuma 16:56
  • Sigortalılardan Alınacak Prim Ve Ödeneklerin Hesabına Esas Tutulacak Alt Ve Üst Sınırlar Yeniden Belirlendi21 Ocak 2022 Cuma 16:37
  • 41 Üründen 38' i Temiz21 Ocak 2022 Cuma 15:43
  • Işıksal, Doğu Akdeniz, Kıbrıs Meselesi Ve Güvenlik Çalıştayı’na Katıldı21 Ocak 2022 Cuma 14:59
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti