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1 ithal üründe limit üstü koruma ürünü tespit edildi

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Tarım Dairesi, ithal ve yerli üretim gıda denetimleri sonucunda 1 ithal ürün olan Armut Deveci’de limit üstü koruma ürünü tespit edildiğini açıkladı.
1 ithal üründe limit üstü koruma ürünü tespit edildi

Tarım Dairesi, 24 Şubat-2 Mart tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. Denetimlerde 1 ithal üründe limit üstü koruma ürünü tespit edildi.

Daireden yapılan açıklamaya göre, ithal ürünlerde 22 numunede 21 numune temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 1 ürüne rastlanıldı.

SVS Tic. Ltd. ait Armut Deveci’de limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine menşeine iade edildi.

Yerli ürünlerde 21 numunede 21 numune temiz olup limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen ürüne rastlanılmadı.

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