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1 İthal ve 2 Yerli Üründe Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü; 2 Yerli Üründe İse Tavsiye Dışı Bitki Koruma Ürünü Tespit Edildi

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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Tarım Dairesi 9-15 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.
1 İthal ve 2 Yerli Üründe Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü; 2 Yerli Üründe İse Tavsiye Dışı Bitki Koruma Ürünü Tespit Edildi

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Tarım Dairesi 9-15 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.

Tarım Dairesi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Limitler Çizelgesinde değerlendirildi ve  1 ithal ürün ile 2 yerli üründe  limit üstü bitki koruma ürünü; 2 yerli üründe ise tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildi.

Analiz neticesinde 45 ithal ürünün 44’ünün temiz olduğu tespit edildi; Cahide Kılıç’a ait nektarinde ise limit üstü bitki koruma ürününe rastlandığından dolayı ürün firmanın isteği üzerine menşeine iade edilecek.

Yerli ürünlerden 20 numunenin 16’sının temiz olduğu tespit edildi; Koruçam’da Kadir Yakar’a ait domateste ve Geçitköy’de Erkan Aydın’a ait biberde, limit üstü bitki koruma bulunduğundan  dolayı hasat bir sonraki analize kadar ertelendi.

Serdarlı’da Salih Silahşör ve Ali Kahvecioğulları’na ait babutsalarda (Diken İnciri) ise tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edilerek ürünlerin imhasına karar verildi.

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