  • BIST 1.389,140
  • Altın 493,33
  • Dolar 8,6350
  • Euro 10,1200
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKAÇocuklarda Dikkat Dağınıklığı ve Asabiyete Dikkat !

1 KG uyuşturucu madde ile yakalandılar

» »
1 KG uyuşturucu madde ile yakalandılar
1 KG uyuşturucu madde ile yakalandılar

21.09.2021 tarihinde, saat 15:30 sıralarında, Beyarmudu - Türkmenköy kavşağı üzerinde, Gazimağusa Polis Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu, A.M.(E-25)’nin kullanımda bulunan ve O.A.(E-38) ile A.A.(E-23)’nın yolcu olarak bulunduğu araçta uyuşturucu madde olduğundan şüphelenilmesi üzerine, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından konu araçta yapılan aramada; yaklaşık 1 kg ağırlığında hintkeneviri (Skunk) türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır.

Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Güzrelyurt'ta ani ve gayri tabi ölüm!22 Eylül 2021 Çarşamba 14:19
  • İklim değişikliği: Çin, ülke dışında yeni kömür santralleri inşa etmeme taahhüdünde bulundu22 Eylül 2021 Çarşamba 13:57
  • Anastasiadis: Guterres, süreci yeniden başlatmayı kolaylaştıracak bazı fikirler geliştirdi22 Eylül 2021 Çarşamba 12:57
  • Irak Cumhurbaşkanı Salih, ABD Başkanı Biden ile görüştü22 Eylül 2021 Çarşamba 12:48
  • Arıklı: “İki yol var... Ya zam ya da doğrudan spot piyasadan akaryakıt temini”22 Eylül 2021 Çarşamba 12:38
  • 'Grip ve Kovid-19 aşısı aynı gün yaptırılabilir' önerisi22 Eylül 2021 Çarşamba 12:27
  • Kış turizmi kapsamındaki ilk turist kafilesi dün KKTC’ye geldi22 Eylül 2021 Çarşamba 11:14
  • Yarın Girne'de bazı bölgelere elektrik verilemeyecek22 Eylül 2021 Çarşamba 10:50
  • El-Sen, Savcılık'a çağrıda bulundu22 Eylül 2021 Çarşamba 10:38
  • Kripto paraları önce Çin, sonra ABD vurdu! Bitcoin 6 haftanın dibini gördü22 Eylül 2021 Çarşamba 10:33
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti