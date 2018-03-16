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1.Kıbrıs Bağımsız Kısa Film Festivali 18-22 Mayıs’ta

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Kıbrıs Bağımsız Film Derneği, 18-22 Mayıs tarihleri arasında uluslararası boyutta yarışmalı kısa film festivali düzenliyor.
1.Kıbrıs Bağımsız Kısa Film Festivali 18-22 Mayıs’ta

Dernek Başkanı Elvan Levent yaptığı açıklamada, dünyanın dört bir yanından kısa filmcilerin filmleriyle yer alacağı 1. Kıbrıs Bağımsız Kısa Film Festivali’ne toplam 111 ülkeden 3 bin 22 filmin başvuruda bulunduğunu belirtti.

YARIŞMA, YARIŞMA DIŞI GÖSTERİMLER VE ATÖLYELER DE OLACAK

“Gerek ülke sayısı gerekse film başvuru sayısı olarak ülkemizde bir ilk olacak uluslararası festivalin hem yarışma, hem de yarışma dışı bölümleri için ön eleme öncesi hazırlıkları devam ediyor” diyen Levent,  18-22 Mayıs tarihleri arasında Lefkoşa’da gerçekleşecek festivalde, gösterimler dışında düzenlenecek atölye çalışmalarına katılım başvuruları ile ilgili bilginin, ileriki tarihlerde festivalin web sitesinden duyurulacağını ifade etti.

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