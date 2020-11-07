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1 Kilo 300 Gram uyuşturucu operasyonunun zanlıları mahkemeye çıkarıldı

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Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Serkan Sakallı, olguları aktardı. Polis, zanlıların Kanunsuz Uyuşturucu Madde (Eroın) Alma ve Tasarruf suçlarına methaldar olduklarını belirtti.
1 Kilo 300 Gram uyuşturucu operasyonunun zanlıları mahkemeye çıkarıldı

Lefkoşa’da meydana gelen ve Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme ekiplerinin başarı ile sonuçlandırdığı  1 Kilo 300 gramlık uyuşturucu operasyonunda tutuklanan zanlılar Murat Aykol, Serkan Kanatlı, Beklan Şafak Küçük, Enver Akyürek ve Can Rafet Akyürek dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Detay Özel-Evrim Kamalı

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Serkan Sakallı, olguları aktardı. Polis, zanlıların Kanunsuz Uyuşturucu Madde (Eroın) Alma ve Tasarruf suçlarına methaldar olduklarını belirtti. Polis, 06.11.2020 tarihinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü tarafından alınan bilgide Siyah Kuğu Kızılçam Sok. No: 33/1 K/Kaymaklı Lefkoşa'da bulunan adresten bulunan ikametgahtan eroin türü uyuşturucu madde verildiğinin öğrenildiğini anlattı. Polis, ayni gün saat 13.30'da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğünde görevli bir Polis ekibi tarafından Siyah Kuğu 3 Kızılçam Sok. No: 33/1 K/Kaymaklı Lefkoşa'daki ikametgahın ziyaret edildiğinde; söz konusu adreste Zanlı 1 Murat Aykol’un tespit edilerek zanlı 1'in huzurunda 13.40-14.30 saatleri arasında ikametgahında mahkeme emri ile huzurunda yapılan aramada ikametgahın koridorunda bulunan çamaşır makinesinin üzerindeki deterjan dolabı içerisindeki şeffaf renk naylon poşet içerisinde biri şeffaf beşi beyaz renk naylon parçalarına sarılı yaklaşık 300 gram ağırlığında Eroin türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddenin bulunarak emare olarak alındığını ve zanlı 1 Murat Aykol’un tutuklandığını belirtti. Polis, mesele ile ilgili olarak yapılan soruşturmalarda zanlı 1'in söz konusu Eroin türü uyuşturucu maddeyi 04.11.2020 tarihinde Zanlı 2 Serkan Kanatlı ve Zanlı 3 Beklan Şafak Küçük'ten Lefkoşa'da aldığının tespit edildiğini anlattı. Polis, ayni gün zanlı 2, zanlı 4 Enver Akyürek  ve zanlı 5 Can Rafet Akyürek ile birlikte Lefkoşa Mağusa yolu üzerinde Demirhan'da KEP 814 plakalı araç ile Lefkoşa istikametine doğru seyir ettikleri esnada tespit edilerek mahkeme emri gereği tutuklandıklarını mahkemeye aktardı.

Polis, akabinde araç içerisinde ve her üç zanlının üzerinde yapılan aramada; Zanlı 4'un giymekte olduğu montun alt sol cebi içerisinde bir adet üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi bulunarak emare alındığını belirtti. Polis, zanlı 2'den yapılan soruşturmalarda ve temin edilen gönüllü ifadesinde söz konusu Eroin türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeleri Ekim 2020 ayı içerisinde şuanda aranan bir şahsın yönlendirmesi ile Zanlı 3 ile birlikte Mağusa’da ismi ve soy ismi tespit edilemeyen bir şahıstan 2 kilo olarak aldıkları ve bu güne kadar zanlı 1'e üç ayrı seferde her seferde 300 gram olmak üzere toplam 900 gram Eroin türü uyuşturucu maddeyi verdikleri, geriye kalan uyuşturucu maddelerin ise Zanlı 3'ün GK 925 plakalı aracının bagajında olduğunun tespit edildiğini mahkemeye aktardı. Polis, ayni gün Zanlı 3'de Lefkoşa'da GK 925 plakalı aracı ile tespit edilerek alıkonulduğunu belirterek, zanlı 3'ün huzurunda GK 925 plakalı aracında yapılan aramada, konu aracın bagaj kısmında yaklaşık 1 kilo ağırlığında eroin türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddenin bulunarak emare olarak alındığını anlattı. Polis, zanlı 1 ve Zanlı 2’nin gönüllü ifade verdiklerini ancak aranan şahıslar, kayıp olduğuna inanılan uyuşturucu maddeler olduğuna değinip, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Banu Soyer, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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