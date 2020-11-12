1 Kilo 750 gram uyuşturucu ele geçirildi!

11.11.2020 tarihinde, saat 14:30 sıralarında, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyon sonucu Gemikonağı’ndan Girne’ye ticari bir araçla gelen S.N.T.(E-25)’nin tasarrufunda yaklaşık 1 kilo 750 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunmuştur.

Olayla bağlantılı olarak yürütülen ileri soruşturma kapsamında; Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri ile Güzelyurt Polis Müdürlüğü ekipleri tarafından Yedidalga’da gerçekleştirilen operasyon sonucunda ise C.O.N.(K-23)’nun kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada yaklaşık 15 kilo ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır.

Bahse konu şahıslar (S.N.T. (E-25) ve C.O.N. (K-23)) ile olayla bağlantısı olduğu tespit edilen K.T.T.(K-30), G.A.B.A(E-30), L.C.M.(K-28), J.A.J.T.(E-27) ve A.T.A.(E-30) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.