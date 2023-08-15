1 Kilo et davası! “Çalışma izni iptal edildi, cezaevine gönderildi”

Çalıştığı marketten 1 kilo et “çaldığı” iddiasıyla tutuklanan E.Y. isimli şahıs yeniden mahkemeye çıkarıldı, çalışma izninin sonlandırılmasından dolayı 15 günü aşmayacak süreyle, hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderildi.

Çalıştığı marketten 1 kilo et “çaldığı” iddiasıyla tutuklanan E.Y. isimli şahıs yeniden mahkemeye çıkarıldı, çalışma izninin sonlandırılmasından dolayı 15 günü aşmayacak süreyle, hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderildi.

Teminat talebiyle bir kez daha mahkemeye çıkarılan E.Y. isimli şahsın, 1 kilo et çalması nedeniyle iş yerinin şikayetçi olması ve tutuklanması, kamuoyunda tepkiye neden olmuştu.

E.Y. Cuma günü, kasap olarak çalıştığı markette bir kilo eti ödeme yapmadan evine götürmüştü.

Polis, iş yerinden yapılan şikâyet üzerine E.Y.’yi gözaltına almış ve evinde yapılan aramada, çalınan etin pişirilmiş bir şekilde bulunduğunu, emare alındığını açıklamıştı..

İlk etapta 3 gün tutukluluk alan E.Y. Salı günü teminat talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı ve çalışma izninin iptal edilmesi nedeniyle hükümsüz tutuklu olarak 15 gün süreyle cezaevine gönderildi.