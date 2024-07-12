1 kilo uyuşturucuyu, yatağın içine saklayan Abdul Seay’e 7 gün tutukluluk

Lefkoşa Narkotik Ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda bir kilo 100 gram uyuşturucuyla yakalanan Abdul Hakim Seay dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Narkotik Şube’de görevli polis memuru İbrahim Atabek mahkemede olguları aktardı. Polis, 9 Temmuz 2024 tarihinde Lefkoşa’nın Göçmenköy bölgesinde ikamet eden Abdul Hakim Seay'ın tasarrufunda uyuşturucu olduğuna dair bilgi aldıklarını söyledi. Polis, aynı gün saat 12.30 sıralarında zanlının ikametgahına gidilerek, mahkeme emriyle arama yapıldığını belirtti. Polis memuru, yapılan aramada yatak bazasının içerisinde 42 ayrı paket halinde bir kilo 100 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde ele geçirildiğini kaydetti. Polis, zanlının tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını, ifadesinde suçunu kabul ettiğini söyledi.

Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, 2 gün tutukluluk emri alındığını, bu süre içerisinde ele geçirilen maddenin analize gönderildiği ve birçok ifade alındığını söyledi. Polis memuru, soruşturmanın devam ettiğini, zanlının ifadesinde uyuşturucuyu teslim aldığı yerle ilgili kamera görüntülerinin ve zanlının cep telefonunun inceleneceğini kaydetti. Polis, meseleyle ilgili aranan bir şahıs olduğunu ifade ederek, 7 gün ek süre istedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Jale Ergüden, zanlının 7 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.