1 kilogram balık için 10 bin 700 lira ödedi!

Japonya'nın başkenti Tokyo'da aşırı avlanma uyarıları ışığında yapılan yılın ilk açık artırmasında, 212 kiloluk bir orkinos 633 bin dolara (yaklaşık 2 milyon 225 bin lira) alıcı buldu.

İngiliz Guardian gazetesinin haberine göre; Japonya’nın kuzeyinde, Oma kıyıları açıklarında yakalanan dev balık, Sussi Zanmai restoran zincirinin sahibi Kiyoshi Kimura tarafından satın alındı.

Açık artırma, Tsukiji balık pazarında yapıldı. Yılın ilk açık artırması, restoran sahipleri tarafından iyi bir reklâm fırsatı olarak görülüyor. Bu nedenle teklifler geldikçe rakam yükseliyor ve fahiş bir fiyata çıkıyor.

Daha önce kazandığı açık artırmalar nedeniyle “ton balığı kralı” lakabını alan Kimura, dev balığın 1 kilogramı için yaklaşık 10 bin 700 lira ödemiş oldu.

Kimura, 2013 yılında da bir orkinos için 155 milyon Japon Yeni (yaklaşık 4 milyon 700 bin lira) ödemişti.