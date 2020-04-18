  • BIST 98.180
  • Altın 375,310
  • Dolar 6,9239
  • Euro 7,5357
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKATürkiye'de 65 yaş üstü ve 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı

1 kişi, 3 dernek başkanı! Dağı Aydınlatma Derneği Başkanı aynı zamanda Bağımsızlık İttifakı ve Tüketiciler derneği başkanından Akıncı’ya eleştiri

» »
1 kişilik! Dağı Aydınlatma Derneği Başkanı aynı zamanda Bağımsızlık İttifakı ve Tüketiciler derneği başkanından Akıncı’ya eleştiri
1 kişi, 3 dernek başkanı! Dağı Aydınlatma Derneği Başkanı aynı zamanda Bağımsızlık İttifakı ve Tüketiciler derneği başkanından Akıncı’ya eleştiri

Bağımsızlık İttifakı Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Kıbrıs Türk halkı ve hükümette huzursuzluk yaratan girişimlerde bulunduğunu savundu.

İttifak’tan yapılan yazılı açıklamada, Anayasa’nın 99. maddesinin hükümetin sorumluluğunda olan bir icraatı Cumhurbaşkanı’na yasakladığı iddia edilerek, buna rağmen “LTB’yi de araç ederek Rum tarafından tıbbi yardım malzemesi alan Akıncı’nın  Anayasa’nın 102. maddesi ile Cumhurbaşkanı’na tevcih ettiği devletin bütünlüğünü koruma görevini ihlal ettiği” savunuldu.

Açıklamada, “Cumhurbaşkanı Akıncı’nın  hükümetle uyumsuzluğu tırmandırmaması,  anayasal yetkileri dışına çıkmaması gerektiği” ifade edildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Amcaoğlu: İnternet ücretlerine yüzde 30 zam iddiası asılsızdır18 Nisan 2020 Cumartesi 12:19
  • Milliyetçi Demokrasi Partisi(MDP) 2000 adet covid -19 tanı kitini Sağlık Bakanlığına teslim ettiklerini açıkladı18 Nisan 2020 Cumartesi 12:14
  • MDP'den Sağlık Bakanlığı'na 2000 kutu COVİD-19 tanı kiti18 Nisan 2020 Cumartesi 11:50
  • Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği: “Akıncı’yı protesto edip istifaya davet ediyoruz”18 Nisan 2020 Cumartesi 11:48
  • Kıbrıs Türk Üroloji Derneği Tellaloğlu İçin Taziye Mesajı Yayımladıı18 Nisan 2020 Cumartesi 11:46
  • Karpaz Koordinasyon Komitesi Görevini Tamamladı18 Nisan 2020 Cumartesi 11:10
  • Toplumcu Kurtuluş Partisi (TKP-YG)’Açıklama: Cumhurbaşkanlığı ile hükümet sağlık konularında işbirliği yapmalı18 Nisan 2020 Cumartesi 11:02
  • Ani ve Gayri Tabii Ölüm18 Nisan 2020 Cumartesi 10:57
  • Kanunsuz Uyuşturucu Madde Tasarrufu18 Nisan 2020 Cumartesi 10:55
  • Sahte para tasarrufu, sahte para tedavüle sürme18 Nisan 2020 Cumartesi 10:52
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti