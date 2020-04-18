1 kişi, 3 dernek başkanı! Dağı Aydınlatma Derneği Başkanı aynı zamanda Bağımsızlık İttifakı ve Tüketiciler derneği başkanından Akıncı’ya eleştiri

Bağımsızlık İttifakı Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Kıbrıs Türk halkı ve hükümette huzursuzluk yaratan girişimlerde bulunduğunu savundu.

İttifak’tan yapılan yazılı açıklamada, Anayasa’nın 99. maddesinin hükümetin sorumluluğunda olan bir icraatı Cumhurbaşkanı’na yasakladığı iddia edilerek, buna rağmen “LTB’yi de araç ederek Rum tarafından tıbbi yardım malzemesi alan Akıncı’nın Anayasa’nın 102. maddesi ile Cumhurbaşkanı’na tevcih ettiği devletin bütünlüğünü koruma görevini ihlal ettiği” savunuldu.

Açıklamada, “Cumhurbaşkanı Akıncı’nın hükümetle uyumsuzluğu tırmandırmaması, anayasal yetkileri dışına çıkmaması gerektiği” ifade edildi.