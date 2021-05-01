1 Kişi hayatını kaybetti, 44 yeni vaka, 80 taburcu!

"Toplam 6319 test yapıldı, 27'si yerel 44 pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi hayatını kaybetti, 80 kişi taburcu edildi"
Son 24 saatte yapılan test sayısı 6319 olup, 27'si yerel 44 pozitif vakaya rastlanmış, 1 kişi hayatını kaybetmiş, 80 kişi taburcu edilmiştir.
17 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 27 kişi ise yerel vakadır.
13 kişi Lefkoşa, 4 kişi Gazimağusa, 10 kişi Girne Bölgesi'ndendir.
Vakaların bölgelere göre dağılımı
Lefkoşa
Lefkoşa Merkez-2 / Ortaköy-2 / Gönyeli-1/ Haspolat-1/ Çağlayan-1/ Dereboyu-1/ Hamitköy-2 / Yenikent-1/ Yenişehir-1/ Kırklarköyü-1
Girne
Girne Merkez-5/ Alemdağ-1 / Karakum-1/ Girne Boğaz-3
Gazimağusa
Gazimağusa Merkez-1/ Salamis Yolu-1/ Serdarlı-1/ Geçitkale-1
1 Mayıs 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 6319
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 44
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 17
Yerel Vaka Sayısı: 27
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 80
Bugün Kaybedilen Hasta: 1
Yapılan Toplam Test Sayısı: 992. 316
Toplam Vaka Sayısı: 6326
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 5638
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 656
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 112
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 540
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 32
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 4
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 337
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 18
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 1233
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 1354
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