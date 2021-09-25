  • BIST 1.384,680
  • Altın 498,85
  • Dolar 8,8420
  • Euro 10,3500
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKAAvrupa’da coronadan çıkış takvimi: 2022 ilkbaharı

1 kişi hayatını kaybetti,64 pozitif vakaya rastlandı

» »
"Toplam 18.690 test yapıldı, 47'si yerel, 64 pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi hayatını kaybetti, 114 kişi taburcu edildi" 
1 kişi hayatını kaybetti,64 pozitif vakaya rastlandı

Son 24 saatte yapılan test sayısı 18.690 olup, 47'si yerel 64 pozitif vakaya rastlanmış, 1 kişi hayatını kaybetmiş, 114 kişi taburcu edilmiştir. 

6 kişi yurt dışından gelmiştir. 11 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 47 kişi ise yerel vakadır. 

24 kişi Lefkoşa, 9 kişi Girne, 8 kişi Gazimağusa, 6 kişi İskele Bölgesi'ndendir. 

25 Eylül 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 18.690 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 64 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 6 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 11 

Yerel Vaka Sayısı: 47 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 114 

Bugün Kaybedilen Hasta:  1 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 2 .825.850 

Toplam Vaka Sayısı: 19.168 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 18.141 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 951 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 56 

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 889 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 78   

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 6   

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 265 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 713 
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 417 

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 7470 

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 54.371

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • “Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı-2021” tamamlandı25 Eylül 2021 Cumartesi 11:41
  • Cumhurbaşkanı Tatar: Herkes Kıbrıs’ta iki ayrı devletin varlığını kabul etmeli25 Eylül 2021 Cumartesi 11:22
  • 17 Kişi ve 2 İş Yeri Hakkında Yasal İşlem Başlatıldı25 Eylül 2021 Cumartesi 10:07
  • Mehmet Sait HADUTOĞLU aranıyor!25 Eylül 2021 Cumartesi 10:03
  • Boğazköy'de Park Halindeki Araç Ateşe Verildi25 Eylül 2021 Cumartesi 10:00
  • Darp üzerine yürütülen soruşturmada kanunsuz silah bulundu25 Eylül 2021 Cumartesi 09:55
  • 39 yaşında hayatını kaybetti25 Eylül 2021 Cumartesi 09:51
  • Almanya sandığa gidiyor: Anketler üçlü koalisyona işaret ediyor25 Eylül 2021 Cumartesi 09:48
  • Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi Tarafından Alınan Kararlar Açıklandı25 Eylül 2021 Cumartesi 09:30
  • Maraş, şimdi ne olacak? YAYINDA25 Eylül 2021 Cumartesi 09:05
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti