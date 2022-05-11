1.Lefkoşa Cimnastik Şöleni, 14 Mayıs’ta Merkez Lefkoşa’da yapılacak

Lefkoşa Türk Belediyesi organizasyonu ve KKTC Cimnastik Federasyonu işbirliğinde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma,Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çerçevesinde 14 Mayıs Cumartesi günü 1. Lefkoşa Cimnastik Şöleni düzenleniyor. Spor, Eğlence ve Kutlama Bir Arada Yaşanacak Hem gençler için özel bir gün olan 19 Mayıs’ta kutlama hem cimnastik yapan çocuk ve gençlerin Merkez Lefkoşa çatısı altında buluşarak birlikte spor yapmalarını sağlama hem de aileler ve halkın da katılımıyla Lefkoşalılara şenlik havasında bir gün yaşatmak amacıyla organize edilen Şölen 14 Mayıs Cumartesi günü 16.00-20.00 saatleri arasında yer alacak. 8 kulüpten 550 sporcunun katılacağı sportif aktivitelerin yanı sıra Merkez Lefkoşa’da kurulacak yiyecek-içecek stantları, farklı eğlence aktiviteleri ile Lefkoşa tam bir şenlik alanına dönüşecek.

8 kulüp sırasıyla gösteriler sunacak

LTB organizasyonu ile gerçekleşecek şölende Lefkoşa Cimnastik kulübü,P&G

Cimnastik kulübü, Bodyform Cimnastik kulübü, Ada Cimnastik kulübü,Mesarya

yıldızları Cimnastik kulübü, Değirmenlik Belediyesi Cimnastik Ekibi, Sesder

Cimnastik kulübü ve Erbulut Cimnastik kulübü yer alacak.

Cimnastik gösteri programı

Lefkoşa Cimnastik Kulübü -16:00-17:00

P&G / Bodyform -17:00 -17:30

Ada Cimnastik -17:30-18: 00

Değirmenlik Belediyesi / Mesarya Yıldızları -18:00-18:45

Sesder Cimnastik -18:45-19: 00

Erbulut Jimnastik Kulübü -19:00-20:00