1 Mart Çarşamba Günlük Burç Yorumları

1 Mart Çarşamba günlük Oğlak, Kova, Balık, Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay burç yorumları

1 Mart 2017 Çarşamba Koç Burcu Günlük Burç Yorumu

Bugün kendinizi iyi hissedecek ve farklı düşünceler ile güne başlayacaksınız. Eviniz, yakınlarınız ve projeleriniz ile ilgilenebilirsiniz. Yeni projeler yapabilir ve girişimde bulunmak için kuvvetli arzular duyabilirsiniz. Sürpriz davetler alabilir ve ilginç kişiler ile tanışabilirsiniz. Projelerinizi gerçekleştirmek için sabırsızlık hissedebilirsiniz. Fakat arkadaşlarınızın yardımı ve yakınlarınızın önerileri sizi sakinleştirebilir. En azından bugün arkadaşlarınız ile keyifli organizasyonlar yapabilirsiniz ve sizi rahatsız eden konulardan uzaklaşmayı başarabilirsiniz.

1 Mart 2017 Çarşamba Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

Kendinizi yenilemek ve girişimde bulunmak için kuvvetli arzular duyacaksınız. Anneniz veya arkadaşlarınızın anneleri ile görüşebilir, geçmişi ve en derin isteklerinizi hatırlayabilirsiniz. İdealleriniz ve geleceğe yönelik hayalleriniz sizi harekete geçirecek. Meydana gelen olaylar fikirlerinizi veya daha önce yapmış olduğunuz projeleri değiştirmenize neden olabilir. Arkadaşlarınıza fikirlerinizi hemen söylemeyin ve şimdilik olayların gelişmesini bekleyin. Sizin fikirleriniz değişmiş olabilir ancak hemen söylemek yerine önce araştırın. Üstelik şanssızlık gibi görünen durumu fırsata dönüştürmeniz mümkün.

1 Mart 2017 Çarşamba İkizler Burcu Günlük Burç Yorumu

Yoğun duygular ve geçmişte yaşadığınız olayların hatıraları ile güne başlayabilirsiniz. Yaşantınızda yenilikler yapmak için kuvvetli arzular duyacaksınız ve şimdiye kadar meydana gelen olayları ve yaşadıklarınızı gözden geçireceksiniz. Anneniz, çocukluk günleriniz ve şimdiye kadar neler yaptığınızı gözden geçirebilirsiniz. Akşama doğru arkadaşlarınız ile haberleşebilirsiniz ve yakınlarınız ile birlikte keyifli programlar yapabilirsiniz. Kardeşleriniz, çocuklar ve arkadaşlarınızın desteğini aldığınızı düşüneceksiniz ve böylece kendinizi daha iyi hissedeceksiniz.

1 Mart 2017 Çarşamba Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumu

Güne keyifli başlayacaksınız ve eski duygular ile yeni isteklerinizi mukayese edeceksiniz. Bilinçaltınızı uyandıran gelişmeler olabilir. Bugün kendinizi keyifli hissedeceksiniz ve saygı duyduğunuz aile büyükleri ile ilgileneceksiniz. Bazı olaylar istediğiniz gibi gelişmese bile kendinizi şanslı hissedeceksiniz ve karışıklıkların üstesinden gelebileceğiniz duygusu ile davranacaksınız. Saygı duyduğunuz büyükleriniz sizi destekleyecek. Zaten hayata ve olaylara bakış açınız değişiyor ve yeni ideallerinizi gerçekleştirmek için olayları akışına bırakabilirsiniz. Bu arada beklediğinizden daha farklı gelişen olaylar karşısında sakin olursanız, kazanacaksınız.

1 Mart 2017 Çarşamba Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

Karmaşık düşünceler ve daha önce sizi rahatsız eden durumlar değişiyor. Ancak dikkatinizi yükseltin ve aklınızdan geçenleri hemen söylemeyin. Özellikle dedikodular ile ilgilenmeyin ve duyduğunuz haberlerin doğruluğunu araştırmadan karar vermeyin. Bazı karışıklıklar olabilir fakat yaratıcı çözümler bulabilirsiniz ve böylece çevrenizin dikkatini çekebilirsiniz. Bazı olaylar ve önemsediğiniz konular nedeniyle baskı duygusu hissedebilirsiniz. Ancak bu durum sizi harekete geçirecek ve baskıya karşı direnç gösterenler sonraki günlerde ödülleri ile karşılaşacak. Bu arada sağlığınıza özen göstermelisiniz.

1 Mart 2017 Çarşamba Başak Burcu Günlük Burç Yorumu

Yoğun duygular ile güne başlayacaksınız. Belki gördüğünüz rüyaların etkisinde kalmış olabilirsiniz veya bilinçaltınızın derinlerinden yükselen unutulmuş arzularınız uyanmış olabilir. Huzursuz ve duygusal bir tavır içinde olabilirsiniz fakat saygı duyduğunuz kişilerin iyimser ve yapıcı tavırlarından etkileneceksiniz. Böylece olaylara iyimser açıdan bakmayı başarabilirsiniz ve kendinizi yenileyebilirsiniz. Hem fikirleriniz, hem de duygularınız değişiyor. Böylece sağlığınız da güçleniyor. Yabancılar ve farklı çevreler ile ilişki kurmak keyfinizi yerine getirecek.

1 Mart 2017 Çarşamba Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Saygı duyduğunuz konular ve kişiler artık ilginizi çekmeyecek ve çok daha başka konular ve farklı felsefeye sahip kişiler ile ilgileneceksiniz. Bugün sinema, tiyatro ve eğlence yerlerine gidebilir, sürpriz davetler alabilirsiniz. Beklentileriniz ile meydana gelmiş olan olaylar çok farklı olabilir ve bunun gerilimini hissediyor olabilirsiniz. Ancak mantıklı davranacaksınız ve olayları bir kez daha gözden geçireceksiniz. Arkadaşlarınızın desteğini alabilirsiniz. Biraz makul olursanız, isteklerinizi gerçekleştirmeniz mümkün olacak. Akşama doğru arkadaşlarınız ile buluşabilir ve keyifli organizasyonlara katılabilirsiniz.

1 Mart 2017 Çarşamba Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Güne keyifli başlayacak ve yakınlarınız ile ilgileneceksiniz. Arkadaşlarınız ile görüşebilir ve kafanızı karıştıran konular ile ilgili çözüm arayışında olabilirsiniz. Aslında önemli kişiler ve saygın çevreler sizi destekliyor. Ayrıca sevdiğinizin ilgisi ve desteği moralinizi yükseltecek ve böylece ortaya çıkmış olan karışıklıkları çözümlemek için fikirlerinizi değiştirmeyi başaracaksınız. Bu arada projeleriniz ile ilgili bazı değişiklikler yapabilirsiniz ve daha önce sizin için çok önemli olan konular değerini kaybedebilir. Aslında kendinizi yenilemek için bu durumu bir fırsat olarak kullanabilirsiniz.

1 Mart 2017 Çarşamba Yay Burcu Günlük Burç Yorumu

Duygularınızı denetlemeniz bugün biraz zor olabilir. Çok çeşitli düşünceler içine girebilirsiniz. Ancak dışarı çıkmak ve arkadaşlarınız ile haberleşmek keyfinizi yerine getirecek. Bu arada ir türlü girişimde bulunamadığınız konu ile ilgili daha iyimser bir tavır içine girebilirsiniz ve fikirlerinizi heyecan ile ortaya koyabilirsiniz. Özellikle akşama doğru alacağınız haberler ve davetler sizi heyecanlandıracak. Ayrıca keyifli organizasyonlar yapabilirsiniz ve uzun zamandır görmediğiniz arkadaşlarınız ile buluşabilirsiniz. Biraz heyecanlı ve huzursuz olabilirsiniz fakat yakınlarınız ile yapacağınız görüşmeler keyfinizi yerine getirecek.

1 Mart 2017 Çarşamba Oğlak Burcu Günlük Burç Yorumu

Evinizi değiştirmek isteyebilirsiniz. Hatta yaşadığınız yeri veya yaşam koşullarınızı değiştirmek için kuvvetli arzular duyabilirsiniz. Radikal değişiklikler yapmanız gerekebilir ve bunun gerilimini hissedebilirsiniz. Bugün dikkatinizi kendinize yönelteceksiniz ve gizli arzularınız uyanacak. Sezgilerinize güvenin ve hırslı bir tavır içinde bulunmaktan kaçının. İnatçı ve iddiacı bir tavır içinde bulunmak yerine gelişmeleri bekleyin. Dostlarınızın yardımını isteyebilirsiniz. Dostlarınız ile birlikte olmak ve sevdiğiniz konular ile ilgilenmek keyfinizi yerine getirecek.

1 Mart 2017 Çarşamba Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

Eski arkadaşlarınız, uzun zamandır görmediğiniz dostlarınız aklınıza gelebilir. Veya sürpriz karşılaşmalar sizi heyecanlandırabilir. Bugün kendinizi farklı hissedeceksiniz. Yakınlarınız, çocuklar, kardeşleriniz, arkadaşlarınız ve projeleriniz ile ilgileneceksiniz. Çok farklı düşünceleriniz olabilir ve yaratıcı fikirlerinizi yakınlarınıza anlatabilirsiniz. İlginç kişiler ve özgür düşünceye sahip olanlar dikkatinizi çekecek ve yaratıcı potansiyeliniz uyanacak. Olaylara çok farklı açılardan bakabilirsiniz ve fikirlerinizi tamamen değiştirebilirsiniz.

1 Mart 2017 Çarşamba Balık Burcu Günlük Burç Yorumu

Duygularınızın yükseldiği bir gün... Heyecanlı ve istekli olacaksınız. Bilinçaltınızın derinlerinden yükselen istekler sizi harekete geçirecek. Karşılaştığınız bazı olaylar size annenizi hatırlatabilir. Ayrıca bugün anneniz ile vakit geçirebilir veya geçmişte yaşadığınız olayları, çocukluk günlerinizi gözden geçirebilirsiniz. Olaylara farklı açılardan bakmaya zorlayan durumlar olabilir ve isteklerinize ulaşmak için değerlerinizi gözden geçirmeniz gerekebilir. Olaylar karşısındaki eski tavrınızı değiştirebilirsiniz ve böylece kendinizi yenilemeyi başarabilirsiniz