1 Mart tarihi itibarı ile bu bölgeye su verilmesi yasaklandı!

Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Katip Demir, “burasının ‘Başbakanı’ benim” diyerek, 1 Mart 2017 itibarı ile su götürülmesini önlediği, Yeniboğaziçi Karavan Alanına, Ramazan ayında bile su götürülmesini önlemişti...

Yeniboğaziçi Belediyesi hudutları içerisinde bulunan Karavan Kamp alanına su götüren tankerler, Belediye Başkanı Kâtip Demir’in direktifi ile 1 Mart 2017 tarihi itibarı ile su götürmeye son vererek, insanları susuz bıraktı.

Doğada zaman geçirmek isteyen ve büyük paralar ödeyerek otellerde kalamayacak durumda olan çoğu emekli insanların bulunduğu karavan alanının, susuz bırakılmasına yönelik tepkilerin giderek büyük boyutlara taşınmaya başlandığı öne sürülüyor.

İSTİHDAM VE İŞ OLANAĞI SAĞLIYOR

Güvenilir bir kaynak yaptığı açıklamada, Karavan Alanında tatil yapmak isteyen insanların oyları ile bir yönetim kurulu oluşturulduğunu, Yeniboğaziçi Karavan Alanı yönetim kurulu ile Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Kâtip Demir arasında geçmişte para konusunda bazı sorunlar yaşandığını belirterek, açıklamasında şu ifadelere yer verdi, “ Yönetim kurulu araç alarak bölgenin çöpünü topluyor. Ahmet Gabalcı isimli tankerci ile de anlaşarak suyunu temin ediyor. Yine bölgenin emniyeti için istihdam yaparak insanlara iş olanağı da sağlıyor. Bölge esnafından, marketinden alış veriş yaparak bölgeye maddi katkı sağlıyor.”

İNSANLARI BİRKEZ DAHA SUSUZ BIRAKTI

Ayni kaynak açıklamasına devamla, “karavan alanı, Kamp-Der Yönetim Kurulu ile Turizm ve Çevre Bakanlığı arasında imzalanan bir sözleşme ile buradaki insanlara kiralandı. Ve buradaki insanlar su, elektrik ve yıllık kira bedellerini ödemek suretiyle burada tatillerini geçiriyor. Belediye Başkanı Kâtip Demir, hiçbir hizmet vermediği kamp alanından para talep etti. Yönetim ile bu konuda uzlaşıya da varıldı. Ancak nedense belediye başkanı bu anlaşmaya uymayarak geriye dönük para talebinde bulundu. İsteği yerine getirilmeyince, 1 Mart tarihi itibarı ile tankerlere ceza keserek, su getirilmesini önledi” ifadesinde bulundu.

BURASININ ‘BAŞBAKANI ‘ BENİM DİYEREK RAMAZANDA BİLE SUSUZ BIRAKTI

Geçen sene tam Ramazan ayı içerisinde yine su getirilmesini önleyen ve insanların Orucunu açmasına bile fırsat vermeyen Belediye Başkanı Katip Demir, geçtiğimiz gün yine tankerin bölgeye su getirmesine izin vermeyerek insanları susuz bıraktı. Bu konularda, Başbakan ve Başbakan Yardımcısı ile takışan ve Başbakana burasının ‘Başbakanı’ benim diyebilen belediye başkanının hiçbir hizmet vermediği bu alana susuzluğu reva görmesi kabul edilemez diyen ayni kaynak, “siyasiler bu duruma el atması gerekir. Bir belediye başkanının astığım astık kestiğim kestik demesini önleyip bir orta yol bulmaları gerekir” dedi.