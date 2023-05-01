METROPOLİS: 1927 yapımı “Metropolis”, Fritz Lang tarafından yönetilen ve 2026 yılında geçen distopik bir toplumu anlatan sessiz bir filmdir. Film, zenginlerin lüks gökdelenlerde yaşadığı ve işçi sınıfının şehri ayakta tutmak için yeraltında çalıştığı fütüristik bir şehirde geçmektedir.

1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı dünyanın pek çok ülkesinde ve Türkiye'de kutlanıyor. Sınıf mücadelesi tarihin her döneminde beyazperdede işlendi. İşte sınıf mücadelesini anlatan 10 film...