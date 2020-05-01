1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Taksim'e çelenk bırakmak isteyen DİSK'liler gözaltına alındı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Taksim'e çelenk bırakmak isteyen Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) mensuplarına polis müdahalede bulundu.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Taksim'e çelenk bırakmak isteyen Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) mensuplarına polis müdahalede bulundu. DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Genel Sekteri Adnan Serdaroğlu, Enerji Sen Genel Başkanı Süleyman Keskin, Gıda İş Genel Başkanı Seyit Aslan, Dev Sağlık İş Genel Sekreteri Erdoğan Demir'in de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. DİSK'ten yapılan sosyal medya paylaşımında, "Teslim olmayacağız! Yaşasın 1 Mayıs" dendi.

DİSK, "Bugün Türkiye'nin dört bir yanında işçi arkadaşlar çalışıyor. Bu kamu kamu düzenini bozmuyor. Ama işçiler adına 25 temsilcinin 1 Mayıs'ta çelenk bırakması bozuyormuş" derken, "Bugün 21:00'de balkonlardan hesap soruyoruz!" çağrısında bulundu.

1 Mayıs işçi sınıfının birlik, mücadele ve dayanışma günü’nüne bu yıl Koronavirüs tedbirleri kapsamında kararlaştırılan sokağa çıkma yasağı ile girildi. Sabahın erken saatlerinden itibaren DİSK Genel Merkez’nin İstanbul Beşiktaş’ta bulunan binasının çevresi ve çıkan sokaklar polis ablukasına alındı.

Polis Taksim’e çıkmak isteyen DİSK temsilci ve üyelerine müdahalede bulundu. 1 Mayıs çelengi parçalandı.