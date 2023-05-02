1 Mayıs iki toplumlu etkinlikle liderlere çağrı: "Görüşme sürecini bir an önce başlatın"

Dünya Sendikalar Federasyonu üyesi bir grup Kıbrıslı Türk ve Rum sendika, 1 Mayıs İşçi Bayramı nedeniyle Lefkoşa'da ara bölgede “Dayanışma-Yeniden Birleşme-Sosyal Adalet” sloganıyla miting düzenledi.

Mitingde Kıbrıslı Türk ve Rum liderlere art niyetlerden ve gerginliğe yol açacak hareketlerden uzak durarak, tek hedefi Kıbrıs sorununun çözümü olacak görüşme sürecini bir an önce başlatma çağrısında bulunuldu; “Taksimle asla uzlaşmayacağız” vurgusu yapıldı.

Organizasyon kapsamında Kuzey Kıbrıs’taki katılımcı sendikalar saat 17.30’da Kuğulu Park’ta toplanarak, “Ya Hep Beraber Ya Hiç Birimiz”, “İş Emek Özgürlük”, “Sendikasız Çalışmak Yasaklansın”, “Faşizme Karşı omuz Omuza” , “Yaşasın Birleşik Federal Kıbrıs” sloganları ile Çetinkaya (Taksim) sahasına yürüdü; burada Güney Kıbrıs’tan organizasyona katılacak sendika ile örgütlerle bir araya geldi.

Yürüyüş sırasında “Emek barış özgürlük”, “Sınıfsız sınırsız sömürüsüz bir dünya”, “Emek sömürüsüne son”, “Yaşasın 1 Mayıs ortak mücadele ortak örgütlenme”, “Kültür emperyalizmine hayır”, “İsias ortak davamız hesap soracağız” yazılı pankartlar da taşındı.

Katılımcı sendikaları DEV-İŞ, KTAMS, KTÖS, KTOEÖS, BES, KOOP-SEN, DAÜ-SEN ve PEO’nun oluşturduğu, Kıbrıslı Türk ve Rum emekçilerin katıldığı mitingde iki toplumlu ortak 1 Mayıs ortak deklarasyonunu iki dilde DEV-İŞ Başkanı Koral Aşam ve PEO Genel Sekreterleri Sotirulla Haralambu tarafından okundu.

Etkinlikte daha sonra iki toplumlu müzisyenler Prospectus, Arda Gündüz, Niyal Öztürk ve Dimitris Mesimeris şarkılar söyledi.

ORTAK AÇIKLAMA….”DİYALOG YOKLUĞU KIBRIS’I NİHAİ TAKSİME DOĞRU GÖTÜRÜYOR”

Açıklamada Kıbrıs işçi sınıfı için temel kazanımlar elde etmeyi başaran Kıbrıs’ın işçi hareketinin, Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk öncüleri saygıyla anıldı; kapitalist krizin giderek daha da derinleştiğine dikkat çekildi; işçi sınıfının hak ve çıkarlarını koruyarak, güvence altına almanın tek yolunun sınıf mücadelesi olduğu vurgulandı.

“Halklar tepki gösterip, talepleri için mücadele ederken, iktidardaki neoliberal güçlerin yanıtı, demokratik ve sendikal haklara karşı şiddete başvurma ve saldırılardır” denilen açıklamada Kıbrıslı emekçilerin, savaşların ve yabancı müdahalelerin acılarını yaşayan halklarla dayanışmalarını ifade ettikleri belirtildi.

Silahlanma ve askeri harcamaların arttırılmasının çözüm olmadığı, tam aksine dünya barışını tehlikeye attığı vurgulanan açıklamada dünyada barışın hâkim kılınması mücadelesinde emekçilerin önemli bir role sahip olduğu ifade edildi.

“TAKSİMLE ASLA UZLAŞMAYACAĞIZ”

Açıklamada, “Taksimle asla uzlaşmayacağımızı vurgulayarak, barışın hâkim olması ve vatanımızın yeniden birleşmesi hedefiyle, ortak faaliyetlerimize ve mücadelemize devam edeceğimiz mesajını veriyoruz. Kıbrıs sorununa BM kararlarında belirtildiği şekilde, siyasi eşitliğin, tek egemenliğin, tek vatandaşlığın ve tek uluslararası kimliğin olacağı iki bölgeli, iki toplumlu bir federasyon çerçevesinde adil ve karşılıklı olarak kabul edilebilir bir çözüm için! Hamilerin ve vasilerin olmayacağı, askersizleştirilmiş ve bağımsız bir devlet için!” ifadeleri yer aldı.

“MÜZAKERELERİN YENİDEN BAŞLATILMASI GEREKİR”

Kıbrıs sorununun çözümü için görüşmelerin Crans Montana'da kalınan yerden mümkün olan en kısa zamanda yeniden başlatılması gerektiği belirtilen açıklamada, diyalog yokluğunun Kıbrıs’ı nihai taksime doğru götürdüğü kaydedildi.

İki liderin art niyetlerden ve gerginliğe yol açacak hareketlerden uzak durarak, tek hedefi Kıbrıs sorununun çözümü olacak görüşme sürecini bir an önce başlatıp devam etmeye çağırıldığı ortak açıklamada, Kıbrıs sorununun çözümü ve ülkenin yeniden birleşmesi ortak mücadelenin sürdürüleceğinin altı çizildi.