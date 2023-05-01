1 Mayıs İşçi Bayramı… Bu akşam ara bölgede ortak miting düzenlenecek

İşçi ve emekçilerin dünya çapında kutladığı, birlik, dayanışma ve haksızlıklarla mücadele günü olan 1 Mayıs İşçi Bayramı bugün kutlanıyor.
KKTC’de olduğu gibi birçok ülkede resmî tatil kabul edilen bugün, kuzey ve güneyden Dünya Sendikalar Federasyonu üyesi bir grup sendika ara bölgede “Dayanışma-Yeniden Birleşme-Sosyal Adalet” sloganıyla miting düzenliyor.
Mitinge kuzeyden katılacaklar saat 17.30’da Lefkoşa’da Kuğulu Park’ta toplanıp 18.00’de ara bölgedeki Çetinkaya (Taksim) sahasına yürüyüşe geçecek. Kıbrıslı Rum emekçilerin de katılacağı mitingdeiki toplumlu ortak 1 Mayıs deklarasyonunun iki dilde DEV-İŞ ve PEO başkan ve genel sekreterlerince okunacak.
Etkinlikte daha sonra iki toplumlu müzisyenler Prospectus, Arda Gündüz, Niyal Öztürk, Frederiki Tombazou ve Dimitris Mesimeris şarkılar söyleyecek.
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