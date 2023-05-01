  • BIST 4.617,93
  • Altın 1238.677
  • Dolar 19.4522
  • Euro 21.415
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKAKahramanmaraş'ta 4,7 büyüklüğünde deprem

1 Mayıs İşçi Bayramı… Bu akşam ara bölgede ortak miting düzenlenecek

» »
İşçi ve emekçilerin dünya çapında kutladığı, birlik, dayanışma ve haksızlıklarla mücadele günü olan 1 Mayıs İşçi Bayramı bugün kutlanıyor.
1 Mayıs İşçi Bayramı… Bu akşam ara bölgede ortak miting düzenlenecek

İşçi ve emekçilerin dünya çapında kutladığı, birlik, dayanışma ve haksızlıklarla mücadele günü olan 1 Mayıs İşçi Bayramı bugün kutlanıyor.

KKTC’de olduğu gibi birçok ülkede resmî tatil kabul edilen bugün, kuzey ve güneyden Dünya Sendikalar Federasyonu üyesi bir grup sendika ara bölgede “Dayanışma-Yeniden Birleşme-Sosyal Adalet” sloganıyla miting düzenliyor.

Mitinge kuzeyden katılacaklar saat 17.30’da Lefkoşa’da Kuğulu Park’ta toplanıp 18.00’de ara bölgedeki Çetinkaya (Taksim) sahasına yürüyüşe geçecek. Kıbrıslı Rum emekçilerin de katılacağı mitingdeiki toplumlu ortak 1 Mayıs deklarasyonunun iki dilde DEV-İŞ ve PEO başkan ve genel sekreterlerince okunacak.

Etkinlikte daha sonra iki toplumlu müzisyenler Prospectus, Arda Gündüz, Niyal Öztürk, Frederiki Tombazou ve Dimitris Mesimeris şarkılar söyleyecek.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Oğuz: Günden güne gelişerek büyüdüğünü görmenin gururunu yaşıyoruz30 Nisan 2023 Pazar 21:23
  • Sipahi'de kaza: 4 yaralı30 Nisan 2023 Pazar 19:55
  • USARGames 2023 Arama-Kurtarma Oyunları, bu akşam ödül ve kapanış töreniyle tamamlanacak30 Nisan 2023 Pazar 19:52
  • Tatar: Çiftçilerimizin ekonomiye katkısı küçümsenemez30 Nisan 2023 Pazar 17:12
  • İHP’den 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü Paneli…30 Nisan 2023 Pazar 17:03
  • Ersoy: Umutsuzluğun ve Yılgınlığın Pompalandığı Yerde Halkı Mücadeleye Çağırıyoruz30 Nisan 2023 Pazar 16:45
  • 1 Mayıs - 31 Ekim arasında ateş yakmak yasak!30 Nisan 2023 Pazar 16:24
  • Ataoğlu: Birlik olmanın gücü, tüm zorlukların üstesinden gelmemize yardımcı olacak30 Nisan 2023 Pazar 16:19
  • Arıklı: Bize göre Rum’dan mal satın alan Türk iş adamları teşvik edilmeli30 Nisan 2023 Pazar 16:11
  • Şan: Alın teri ve emek en yüce değerdir30 Nisan 2023 Pazar 16:05
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti