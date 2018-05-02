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1 Mayıs İşçi Bayramı büyük bir katılım ile kutlandı

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1 Mayıs İşçi Bayramı büyük bir katılım ile kutlandı
1 Mayıs İşçi Bayramı büyük bir katılım ile kutlandı

1 Mayıs İşçi Bayramı büyük bir katılım ile kutlandı. Kuzey ve Güney Kıbrıs’tan sendikalar Taksim
sahasında biraraya geldi. “Israrlıyız: Çözüm, Yeniden Birleşme, Sosyal Adalet” sloganı ile gerçekleştirilen etkinlikte yapılan ortak açıklamada liderlere Kıbrıs sorununa çözüm bulmak için adım atma çağrısında bulunuldu.
1 Mayıs İşçi Bayramı, örgütlerin katılımı ile başkent Lefkoşa’da düzenlenen etkinlik ile kutlandı.
Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu DEV-İŞ, Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası, Kıbrıs Türk
Öğretmenler Sendikası, Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası, Belediye Emekçileri
Sendikası, KOOP-SEN ve DAÜ-SEN ile Güney Kıbrıs’tan PEO’nun katılımı ile ara bölgede “Israrlıyız:
Çözüm, Yeniden Birleşme, Sosyal Adalet” sloganı ile ortak etkinlik düzenlendi. Taksim Sahası’ndaki etkinlik öncesinde her iki tarafta da miting ve yürüyüş düzenlendi. Kuzey’de Girne Kapısı, Güney’de ise Maliye Bakanlığı önünden yürüyüşlerine başlayan örgütler Taksim sahasında buluştu.

Birleşik Kıbrıs Müzik topluluğunun seslendirdiği şarkılar ile başlayan etkinliğe, ikinci Cumhurbaşkanı
Mehmet Ali Talat’ın yanı sıra bazı bakan ve milletvekilleri de katıldı.

Müzik topluluğunun ardından etkinliği organize eden sendika başkanları hep birlikte platforma
çıkarak kalabalığa seslendi. Organizatör sendikaların ortak basın açıklamaları Rumca ve Türkçe olarak okundu. LTürkçe metin Hasan Felek tarafından okundu. Ortak açıklamada emekçilerin bu yıl da 1 Mayıs’ta sosyal eşitsizliklerle karşı karşıya kaldığı belirtildi. Ortak açıklamada bölgede yaşanan savaşlar şiddetle kınandı.
Kıbrıslı Rum ve Türk emekçiler olarak mücadele ve dayanışmanın artarak devam edeceği beliritlen
açıklamada Kıbrıs sorunun biran önce çözüme kavuşturulması gerektiğine dikkat çekildi.
Açıklamada Kıbrıs’ı yeniden birleştirecek bir çözüm için iki toplum arasındaki uzlaşmanın yolunun
görüşmeler olduğu söylenerek iki lidere de bu konuda adım atılması için çağrı yapıldı.

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