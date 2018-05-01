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1 Mayıs İşçi Bayramı mitingle kutlanıyor

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1 Mayıs İşçi Bayramı, dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi Kıbrıs’ta da kutlanıyor. 
1 Mayıs İşçi Bayramı mitingle kutlanıyor

132 yıl önce işçi sınıfının günde 8 saat çalışması ve insanca çalışma koşullarına sahip olması için verilen mücadelenin anısına düzenlenen etkinlikler kapsamında sendika ve örgütler tarafından “Israrlıyız: Çözüm, Yeniden Birleşme, Sosyal Adalet” sloganıyla ara bölgedeki Çetinkaya Sahası’nda da ortak etkinlik düzenlenecek.

Ortak etkinlik öncesinde, ön mitingler yapılacak ve ortak etkinliğin yer alacağı bölgeye yürüyüşler gerçekleştirilecek. Kuzey Kıbrıs’taki ön miting saat 18.00’de Girne Kapısı; Güney’deki ise Maliye Bakanlığı önünde gerçekleştirilecek. 
Kamudaki resmi tatil nedeniyle vatandaşların bazıları 1 Mayıs’ı piknik alanlarında geçiriyor.

Devlet ve hükümet yetkilileri ile sivil toplum örgütlerinin de mesaj yayımlayarak kutladığı 1 Mayıs kapsamında dün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler basın toplantısı düzenlemişti.

Çeler, halka çağrıda bulunarak, 1 Mayıs İşçi Bayramı’nda saat 11.00’den sonra hiçbir süpermarketten alışveriş yapmamaları ve hizmet sektöründen hizmet almamalarını istemişti.

Çeler, bugün saat 11.00’den sonra çalışan açık işletmelerin Bakanlığın internet ve sosyal medya sayfalarına fotoğrafı ve saatiyle bildirilmesini de talep etmişti. Zeki Çeler’in çağrısı üzerine dün ülke genelindeki bazı süpermarketler bugün saat 11.00’den sonra kapalı olacaklarını alışveriş yapan müşterilere anonslarla duyurdu.
Çok sayıda işyeri de bugün 1 Mayıs İşçi Bayramı nedeniyle kapalı.

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