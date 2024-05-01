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1 Mayıs: İstanbul'da polis birçok noktada Taksim'e çıkmak isteyenleri engelledi, 210 kişi gözaltına alındı

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1 Mayıs İşçi Bayramı Türkiye'de birçok noktada etkinliklerle kutlanıyor. İstanbul Taksim Meydanı'na kutlama izni verilmemesi sonrası polis Taksim'e çıkan tüm yolları kapattı.
1 Mayıs: İstanbul'da polis birçok noktada Taksim'e çıkmak isteyenleri engelledi, 210 kişi gözaltına alındı

1 Mayıs İşçi Bayramı Türkiye'de birçok noktada etkinliklerle kutlanıyor. İstanbul Taksim Meydanı'na kutlama izni verilmemesi sonrası polis Taksim'e çıkan tüm yolları kapattı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi çevresinde toplanan grupların Saraçhane'den meydana çıkması engellendi.

İstanbul Valisi Gül'den gözaltı mesajı: 'Devlet yarına bırakır ama yanına bırakmaz'

İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul'daki 1 Mayıs gösterilerinde 210 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Gül, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Devlet yarına bırakır ama yanına bırakmaz" dedi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya İstanbul polisini kutladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul polisine bir tebrik mesajı yayımladı.

Kanunsuz yürüyüşe izin verilmediğini kaydeden Yerlikaya, polisin "toplumsal olayların nasıl yönetilmesi gerektiği" konusunda örnek olduğunu savundu.

İstanbul polisi Saraçhane'de toplanan grupların yürüyüşünü Bozdoğan Su Kemeri'nde kurulan barikatla durdurdu.

Barikatı aşmaya çalışan gruplara biber gazı ve plastik mermi ile müdahale edildi.

Kemerin arkasında bekleyen TOMA araçları devreye girmedi.

Ali Yerlikaya İstanbul genelinde 210 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

İstanbul Barosu, aralarında 4 avukatın da olduğu gözaltına alınan kişilerin serbest bırakılması çağrısını yaptı.

1 Mayıs'ta Taksim'e yürümek için Saraçhane'de toplanan gruplar engellendi

Burada bulunan gruplardan bir bölümü Aksaray yönünde yürüyüşe geçti ancak bu grup da daha sonra dağıldı.

İstanbul emniyeti, Bozdoğan Kemeri önüne kurulan geniş barikatla, Taksim Meydanı'na yürüyüşü engelledi.

Bu noktada barikatı aşmak isteyenlere müdahale edildi.

AFP haber ajansı İstanbul'un farklı noktalarında en az 30 kişinin gözaltına alındığını bildiriyor.

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