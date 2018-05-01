1 Mayıs Lefkoşa’da düzenlenen etkinlikle kutlanıyor

1 Mayıs İşçi Bayramı örgütlerin katılımı ile başkent Lefkoşa’da düzenlenen etkinlik ile kutlanıyor.

Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu DEV-İŞ, Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası, Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası, Belediye Emekçileri Sendikası, KOOP-SEN ve DAÜ-SEN ile Güney Kıbrıs’tan PEO’nun katılımı ile bugün ara bölgede ortak etkinlik düzenleniyor.

“Israrlıyız: Çözüm, Yeniden Birleşme, Sosyal Adalet” sloganı ile organize edilen etkinlik saat 19.30’da başladı.

Taksim sahasındaki etkinlik öncesinde her iki tarafta da miting ve yürüyüş düzenlendi.

Miting ve yürüyüşler Kuzey’de Girne Kapısı, Güney’de ise Maliye Bakanlığı önünde başladı.