  • BIST 104.283
  • Altın 172,544
  • Dolar 4,0885
  • Euro 4,9081
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKAİşte Google'da Kıbrıs ile ilgili en çok aranan şey

1 Mayıs Lefkoşa’da düzenlenen etkinlikle kutlanıyor

» »
1 Mayıs İşçi Bayramı örgütlerin katılımı ile başkent Lefkoşa’da düzenlenen etkinlik ile kutlanıyor.
1 Mayıs Lefkoşa’da düzenlenen etkinlikle kutlanıyor

Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu DEV-İŞ, Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası, Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası, Belediye Emekçileri Sendikası, KOOP-SEN ve DAÜ-SEN ile Güney Kıbrıs’tan PEO’nun katılımı ile bugün ara bölgede ortak etkinlik düzenleniyor.

“Israrlıyız: Çözüm, Yeniden Birleşme, Sosyal Adalet” sloganı ile organize edilen etkinlik saat 19.30’da başladı.

Taksim sahasındaki etkinlik öncesinde her iki tarafta da miting ve yürüyüş düzenlendi.

Miting ve yürüyüşler Kuzey’de Girne Kapısı, Güney’de ise Maliye Bakanlığı önünde başladı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Erhürman: “Hedef iş güvenliği, özelde sendikalaşma ve iş güvencesini sağlamak”01 Mayıs 2018 Salı 13:50
  • Hasipoğlu: "Guterres belgesi şimdiye dek resmi ağızdan açıklanmadı"01 Mayıs 2018 Salı 13:46
  • 1 Mayıs İşçi Bayramı mitingle kutlanıyor01 Mayıs 2018 Salı 13:43
  • Kormacit'te ruhsatsız balık avına yasal işlem01 Mayıs 2018 Salı 13:41
  • Posta çalışanı hırsızlık yaptı, tutuklandı01 Mayıs 2018 Salı 13:39
  • KTAMS: “Akıncı’nın çağrısı doğru adım…”01 Mayıs 2018 Salı 13:36
  • 4 Belediyede toplam 8 Meclis üyesi artışı var30 Nisan 2018 Pazartesi 19:00
  • Lösemili çocuklara 60 bin TL bağış30 Nisan 2018 Pazartesi 16:18
  • BKP 1 Mayıs mesajı yayımladı ve mitinge katılım çağrısı yaptı30 Nisan 2018 Pazartesi 16:15
  • UBP KHYD yararına kermes düzenliyor30 Nisan 2018 Pazartesi 16:12
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti