1 Mayıs'la özdeşleşen 1 Mayıs'ın marşı; "Günlerin bugün getirdiği, baskı zulüm ve kandır / Ancak bu böyle gitmez, sömürü devam etmez / Yepyeni bir hayat gelir, bizde ve her yerde"... Ünlü nakaratını ise neredeyse bilmeyen yoktur: "1 Mayıs, 1 Mayıs işçinin, emekçinin bayramı / Devrimin şanlı yolunda ilerleyen halkların bayramı"...

1 Mayıs'la özdeşleşen 1 Mayıs'ın marşı; "Günlerin bugün getirdiği, baskı zulüm ve kandır / Ancak bu böyle gitmez, sömürü devam etmez / Yepyeni bir hayat gelir, bizde ve her yerde"...