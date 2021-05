Sözcü gazetesi yazarı Soner Yalçın bugünkü köşe yazısının bir bölümünde 1 Mayıs Marşı'nın hikayesine değindi. İşte Soner Yalçın'ın yazısının o ilgili bölüm:



Yıl 1974.

Ankara Sanat Tiyatrosu (AST) yönetmeni Rutkay Aziz, Rusya’nın büyük yazarlarından M. Gorki’nin Ana adlı romanını aynı isimle sahneye koydu. Yaman Okay, Erkan Yücel, Savaş Yurttaş gibi değerli oyuncular vardı…



Romanı tiyatroya uygulayan, Almanların büyük sanatçısı B. Brecht idi.

Fakat… Brecht, oyunun Rusya’daki 1905 Kanlı Pazar sahnesine söz yazmamıştı. Şu notu düşmüştü: “İşçiler marş söyleyerek sahneye girer.”



Rutkay Aziz ne yapacaktı?

12 Mart 1971 askeri darbesiyle cezaevine atılıp 20 ay yattıktan sonra, İstanbul Devlet Konservatuvarı’nda öğretim üyesi olarak çalışan Sarper Özsan Ankara’ya çağrıldı.

Sarper Özsan oyunun müziklerini bestelemeyi kabul etti. İstanbul’dan her hafta sonu Ankara’ya gitti. Büyük tutku ve coşkuyla yapılan çalışmalar sonunda müzikler ortaya çıktı.

Brecht’in sözünü yazmadığı bölüme de Sarper Özsan söz yazdı.



İşçiler şöyle diyordu:

“Günlerin bugün getirdiği baskı zulüm ve kandır

Ancak bu böyle gitmez sömürü devam etmez

Yepyeni bir hayat gelir bizde ve her yerde

1 Mayıs 1 Mayıs işçinin emekçinin bayramı…”

Ve… Ankara Sanat tiyatrosu (AST) “Ana” oyunu nedeniyle Askeri Sıkıyönetimtarafından yasaklandı: oyuncular mahkemeye verildi ve tiyatro kapatıldı.

Ancak…



Sarper Özsan’ın bestesi unutulmadı.

Marşı ilk önce, 1977’de Aydınlık gazetesi çalışanlarının oluşturduğu koro söyledi.

Marşı geniş kitlelere Ruhi Su Dostlar Korosu duyurdu.

1 Mayıs 1977’de de Taksim Meydanı’nı dolduran onbinler bu marşı okudu.

Cem Karaca, Dervişan grubuyla “1 Mayıs” plağı çıkardı.

Marş daha sonra Timur Selçuk, Grup Yorum, Edip Akbayram gibi pek çok sanatçı ve grup tarafından seslendirildi.

1 Mayıs Marşı’nı Türkiye’de milyonlar söylüyor:

“Gün gelir gün gelir zorbalar kalmaz gider

Devrimin şanlı yolunda bir kağıt gibi erir gider”

Tarihin gösterdiği gibi…

Öldürerek, hapse atarak, yasaklayarak yok edemezsiniz…

Çünkü biz biliriz ki…

Değerli olan hiçbir şey, mücadele verilmeden kazanılamaz…



Soner Yalçın / Sözcü