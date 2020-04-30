  • BIST 101.110
  • Altın 379,165
  • Dolar 7,0385
  • Euro 7,7303
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKATürkiye'de 65 yaş üstü ve 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı

1 Mayıs Marşı'nın yazılış hikayesi

» »
1 Mayıs Marşı 1974 yılında Sarper Özaslan tarafından bestelendi. İşte marşın hikâyesi...
1 Mayıs Marşı'nın yazılış hikayesi

1 Mayıs İşçi Bayramı, 1889’da bir araya gelen İkinci Enternasyonal’de bir Fransız işçi temsilcisinin önerisiyle “Birlik, mücadele ve dayanışma günü” olarak kutlanmaya başlandı. Bu kazanımın temeli, 1856’da Avusturya’daki bir grup taş ve maden işçisinin sekiz saatlik iş günü talebiyle parlamento binasına yürümesiyle birlikte atıldı. Ardından 1 Mayıs 1886’da Amerika İşçi Sendikaları Konfederasyonu önderliğindeki işçi grubunun yine aynı taleple iş bırakması ve yarım milyondan fazla katılımcıyla desteklenmesi, gazeteler tarafından haber yapılarak dikkat çekti. Gösteriler, hız kesmeden sürdürüldü ve 4 Mayıs’ta kanlı Haymarket Olayı meydana geldi. Çeşitli yasa ve yaptırımlarla gösterilerin tekrarlanması otoriteler tarafından engellendi.

Benzer bir olay 1977 yılında Taksim’deki 1 Mayıs kutlamaları sırasında meydana geldi. Kimliği berlirsiz kişiler tarafından açılan ateş sonucunda yaklaşık olarak 34 kişi hayatını kaybetti. Her yıl ülkemizde de kutlanan 1 Mayıs İşçi Bayramı, Sarper Özsan tarafından bestelenen marşla 1974 yılında taçlandırıldı. 1 Mayıs Marşı’nın yazılış hikâyesini sizler için listeledik. Üreten tüm işçi ve emekçilerin 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlu olsun!

1 Mayıs Marşı, müzisyen ve besteci Sarper Özsan tarafından yazılmıştır.

MARŞ NASIL DOĞDU?

1974 yılında Rutkay Aziz’in Genel Sanat Yönetmenliğini yaptığı Ankara Sanat Tiyatrosu, Bertolt Brecht’in “Ana” oyununu sahneye koymak için hazırlıklara başlar. Oyun, Maksim Gorki’nin “Ana” romanından uyarlarak yazılmıştır. Oyun müziklerinin Sarper Özsan tarafından yapılması istenir. Özsan, bu teklifi memnuniyetle kabul eder. Metindeki diğer tüm şarkı sözleri Bertolt Brecht tarafından yazılmıştır fakat sadece bir sahnenin sözleri belirtilmemiştir. Metinde yer alan “1 Mayıs 1905″ adlı sahneye Brecht’in düştüğü not, ünlü 1 Mayıs Marşı’nın doğmasında etkili olmuştur.

Brecht’in notunda “İşçiler marş söyleyerek sahneye girer” yazar, ancak ortada bir marş ya da söz yoktur. Brecht, diğer tüm şarkı sözlerini belirtmiştir ancak sadece “1 Mayıs 1905″ sahnesinin sözlerini belirtmemiştir. Sarper Özsan, sahneye uygun marş aramaya başlar ancak bulamaz. Kendi deyimiyle “iş başa düşer” ve sahne için bir marş yazar. Özsan’ın sözlerini yazıp müziklerini bestelediği marş, ünlü 1 Mayıs Marşı’dır.

Ankara Sanat Tiyatrosu’nun oyunu sahnelediği gecede oyunculara ve salona devrimci bir ruh hakim olur. Bir oyun müziği olarak bestelenen 1 Mayıs Marşı, o tarihten itibaren çeşitli gruplar tarafından benimsenir ve dilden dile dolaşır. 1976 yılındaysa büyük meydanlarda söylenmeye başlanır.

SARPER ÖZSAN KİMDİR?

Sarper Özsan, 1944 Bandırma doğumlu. Ankara Devlet Konservatuvarı’nın komposizyon bölümünden 1969 yılında mezun olmuş. 1971’de siyasi sebeplerden dolayı 20 ay tutuklu kaldı. Ardından İstanbul Devlet Konservatuvarı’nda öğretim üyeliği yaptı ve 1978’de TRT’deki görevine geri döndü. 1977’de işçi, köylü ve öğrencilerin oluşturduğu Aydınlık Korosu’nu yönetmiş ve birçok yerde konserler vermiş. Sanatçının en bilindik eseri 1974 yılında bestelediği 1 Mayıs Marşı’dırsarper1.jpg

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Survivor’daki 'Ödül villası' dünya yıldızının çıktı!29 Nisan 2020 Çarşamba 16:46
  • Trump, eyaletlere ek mali yardım yapmayı göçmenleri sınırdışı etmeleri şartına bağladı29 Nisan 2020 Çarşamba 14:55
  • Çernobil Nükleer Santrali’nin eski çalışanı:Bilinenin dışında iki kaza var28 Nisan 2020 Salı 17:36
  • WhatsApp'a canlı yayın odası geliyor28 Nisan 2020 Salı 16:53
  • Yeni Tip Koronavirüs Salgını Dünyanın Diğer Sorunlarını Unutturdu28 Nisan 2020 Salı 12:33
  • Madagaskar'da maske takmayanlara sokak süpürme cezası27 Nisan 2020 Pazartesi 21:10
  • Hindistan'da karantinaya alınan kadına, üç kişi tecavüz etti27 Nisan 2020 Pazartesi 17:48
  • Nur Yerlitaş hayatını kaybetti!27 Nisan 2020 Pazartesi 15:59
  • Koronavirüs: Yaz aylarında tatile gitmek riskli mi?27 Nisan 2020 Pazartesi 11:17
  • Arda Turan: Başımıza ne geldiyse adamlıktan geldi26 Nisan 2020 Pazar 18:01
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti