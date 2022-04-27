  • BIST 2.425,36
  • Altın 903.485
  • Dolar 14.8036
  • Euro 15.7322
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKAArıklı:100 günlük deklarasyon konusu Bakanlar Kurulu’nda değerlendirildi

1 Mayıs Pazar günü iki toplumlu etkinlikle kutlanacak

» »
İşçi Bayramı olarak bilinen “Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü”, 1 Mayıs Pazar günü iki toplumlu etkinlikle kutlanacak. Pandemi nedeniyle 2 yıldır 1 Mayıs’ta etkinlik düzenlenmiyordu.
1 Mayıs Pazar günü iki toplumlu etkinlikle kutlanacak

 İşçi Bayramı olarak bilinen “Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü”, 1 Mayıs Pazar günü iki toplumlu etkinlikle kutlanacak. Pandemi nedeniyle 2 yıldır 1 Mayıs’ta etkinlik düzenlenmiyordu.


Kuzey ve Güney Kıbrıs’ta Dünya Sendikalar Federasyonu’na üye sendikalar Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (DEV-İŞ) ile Solcu İşçi Sendikaları Federasyonu (PEO), 1 Mayıs’ta ortak etkinlik düzenliyor. Etkinliğe başka bazı sendikalar da katılacak.


Etkinlik kapsamında, 1 Mayıs Pazar günü saat 09.30’da Kuğulu Park’ta toplanılarak Sarayönü meydanına yürünecek. Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (DEV-İŞ) Başkanı Koral Aşam’ın Sarayönü’nde yapacağı 1 Mayıs konuşmasının ardından kortejlerle ara bölgeye gidilecek. Ara bölgede DEV-İŞ ve PEO’nun 1 Mayıs ortak deklarasyonu iki dilde okunacak ve iki toplumlu koro konser verecek.


Kuzey Kıbrıs’ta 1 Mayıs Tertip Komitesi’nde ise DEV-İŞ, KTAMS, KTÖS, KTOEÖS, BES, KOOP-SEN ve DAÜ-SEN yer alıyor.


NEDEN 1 MAYIS?
Dünya işçilerinin birlik ve dayanışma günü olan 1 Mayıs, Amerika’da işçi sınıfının verdiği mücadele sırasında doğdu.
1 Mayıs 1886’da Amerika’nın Chicago kentinde işçiler, iş gününün 8 saat olması için genel greve gittiler. Polisle grevciler arasında çıkan çatışmalarda bir işçi öldü, çok sayıda işçi yaralandı. 3 gün süren gösteriler sonrasında sendikacılardan dördü idam, dördü ise ağır hapis cezasına çarptırıldı.


Olayların üzerine, İkinci Enternasyonal’in 1889’da Paris'te düzenlediği kongrede, 1 Mayıs gününün tüm dünyada "Birlik, mücadele ve dayanışma günü" olarak kutlanmasına karar verildi. O tarihten itibaren 1 Mayıs, dünyanın dört bir yanında "Emek Bayramı", "İşçi Bayramı" ve "1 Mayıs Bayramı" gibi adlarla kutlanmaya başlandı. Zamanla 8 saatlik iş günü de birçok ülkede resmen kabul edildi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Detay Gazetesi Bugün Ne Manşet Attı?27 Nisan 2022 Çarşamba 08:36
  • Akdeniz'de deprem!26 Nisan 2022 Salı 22:36
  • Tatar: Genç Sporcularımızla Gurur Duyuyoruz26 Nisan 2022 Salı 21:35
  • Özersay, Bakanlar Kurulu kararlarını değerlendirdi26 Nisan 2022 Salı 21:11
  • KTMMOB Olağan Genel Kurulu Cumartesi Yapılıyor26 Nisan 2022 Salı 21:11
  • Şener Levent'in 1 Yıl hapis cezası , 9 Bin TL para cezanı dönüştürüldü26 Nisan 2022 Salı 20:53
  • Din Görevlileri Derneği Başkanı Gökhan İnik, İslam âleminin Kadir Gecesini kutladı26 Nisan 2022 Salı 20:37
  • Arıklı:100 günlük deklarasyon konusu Bakanlar Kurulu’nda değerlendirildi26 Nisan 2022 Salı 20:23
  • Erhürman: Yerli üretim içkide zamlı fonun üç kattan fazla olmasını nasıl açıklayacağız26 Nisan 2022 Salı 20:14
  • Mart Ayı Elektrik Faturası ve Alkollü İçecek Fonundaki İndirim Resmi Gazete'de26 Nisan 2022 Salı 20:09
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti