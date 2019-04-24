1 Mayıs'ta Marketler kapalı olacak!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çeler, market işletmecileri temsilcileri ile bir araya geldi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, bakanlık binasında, market işletmecileri temsilcileri ile bir araya gelerek 1 Mayıs günü marketlerin kapalı olup olmayacağı konusunu görüştü.

Toplantıda, 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı dolayısıyla marketlerin bir gün kapalı kalması yönüne uzlaşma sağlandı.

Alınan karara göre tüm süpermarket ve marketler 1 Mayıs'ta tüm gün kapalı olacak, açık olan marketler de o gün çalıştırdığı personeline günlük maaşının iki katı ücret ödemek zorunda olacak.

Söz konusu karara uymayan işletmeler cezai müeyyideye tabi tutulacak.