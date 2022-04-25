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1 Mayıs’ta ortak etkinlik düzenliyor

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Kuzey ve Günery Kıbrıs’ta Dünya Sendikalar Federasyonu’na üye sendikalar 1 Mayıs’ta ortak etkinlik düzenliyor.
1 Mayıs’ta ortak etkinlik düzenliyor

Kuzey ve Günery Kıbrıs’ta Dünya Sendikalar Federasyonu’na üye sendikalar 1 Mayıs’ta ortak etkinlik düzenliyor.

Etkinlik kapsamında, 1 Mayıs Pazar günü saat 09.30’da Kuğulu Park’ta toplanarak Sarayönü meydanına yürüyüş düzenlenecek. Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (DEV-İŞ) Başkanı Koral Aşam’ın 1 Mayıs konuşmasının ardından kortejlerle ara bölgeye gidilecek.  DEV-İŞ ve PEO’nun 1 Mayıs ortak deklarasyonu iki dilde okunacak, iki toplumlu koro konser verecek.

 “Savaşlara karşı barış ve sosyal adaleti yükseltmek için haydi 1 Mayıs’a” denilen yazılı açıklamada, kuzeydeki tertip komitesi sendikalar “DEV-İŞ KTAMS KTÖS KTOEÖS BES KOOP-SEN DAÜ-SEN” şeklinde duyuruldu.

Pandemi sebebiyle 2 yıldır etkinlik düzenlenmiyordu.

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